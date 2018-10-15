Kendinizin koruyucu hekimi olabilirsiniz
Sağlıklı bir yaşam için dikkat etmeniz gerekenleri derledik...15 Ekim 2018 Pazartesi 20:53
■ İşlenmiş, tütsülenmiş gıdalardan, kızartma, salamura, turşu gibi yiyeceklerden ve ağır yağlı kırmızı etlerden uzak durun.
■ Yüksek kalorili yiyeceklere de fazla rağbet etmemelisiniz.
■ Kızarmış patates, hamburger, dondurmalar, tatlılar, şekerli meşrubatlar yerine, sebze-meyveleri, düşük enerjili yiyecek ve içecekleri sağlığınız için tercih edin.
■ Dışarıda yemek yediğinizde, kızarmamış, düşük kalori, yiyecekler daha iyidir.
■ Yağsız veya yarım yağlı süt ve süt ürünleri sağlıklı beslenme için yararlıdır.
■ Her gün farklı çeşitlerde ve renklerde sebze-meyveler tüketin. Bunların mevsimlik olmasına özen gösterin. Yani kış günü imrenerek domates veya patlıcan almayın. Domates, patlıcan yaz sebzesidir. Her renkten sebze ve meyvede farklı önemli antioksidanlar olduğunu unutmayın.
■ Sarmısak, soğan, nane, maydonoz gibi sebzeleri yemek hazırlarken ekleyin.
■ Yeşil veya açık siyah çayda antioksidan öğeler vardır, kansere karşı koruyucudur.
■ İşlenmemiş, rafine edilmemiş şeker ve tahılı tercih edin.
■ Beyaz un, beyaz şeker gibi rafine karbonhidratların yer aldığı, pastalar, gevrekler ve diğer şekerli besinler tavsiye edilmiyor.
■ Balık, tavuk, hindi veya kurubaklagiller, nohut, yeşil mercimek veya barbunya sağlığınız için yararlıdır.
■ Kırmızı eti haftada en fazla iki-üç öğün, az porsiyonlarda tüketin.
■ Etleri ve diğer besinleri kanserojen maddeler oluşturabilecek olan kızartma veya kavurma yapmak yerine, fırında, ızgarada veya haşlayarak pişirin.
■ Kuruyemişler ve baharatların saklanırken küf oluşturacağını, böceklenebileceğini unutmayın. Küf kanser oluşumuna sebep olabilecek aflatoksin ihtiva eder.
■ Düzenli egzersiz veya yürüyüş yapıldığında; kolon, meme, endometriun ve prostat kanseri riski azalır. Düzenli egzersizleri, yürüyüşleri dikkatle yaparsanız kanser dışında, kalp, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kemik erimesi riskini de azaltmış olursunuz.
■ Hiçbir şekilde sigara, alkol ve benzerlerini kullanmayın.
■ Alkol ve sigara kullanımı; ağız, boğaz, larinks, özofagus, karaciğer, göğüs, kolon ve rektum kanseri riskinde artışa sebep olabilir.
■ Sebze-meyveler, tam tahıllı besinler ve kurubaklagillerin tüketimini artırarak yeterli posa alımını sağlamak kanser riskini azaltır. Çünkü, posa vücuttan atılırken zararlı maddelerin de beraberinde vücuttan atılmasını sağlar.
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