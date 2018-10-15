Kendinizin koruyucu hekimi olabilirsiniz



■ İşlenmiş, tütsülenmiş gıdalardan, kızartma, salamura, turşu gibi yiyeceklerden ve ağır yağlı kırmızı etlerden uzak durun.

■ Yüksek kalorili yiyeceklere de fazla rağbet etmemelisiniz.

■ Kızarmış patates, hamburger, dondurmalar, tatlılar, şekerli meşrubatlar yerine, sebze-meyveleri, düşük enerjili yiyecek ve içecekleri sağlığınız için tercih edin.

■ Dışarıda yemek yediğinizde, kızarmamış, düşük kalori, yiyecekler daha iyidir.

■ Yağsız veya yarım yağlı süt ve süt ürünleri sağlıklı beslenme için yararlıdır.

■ Her gün farklı çeşitlerde ve renklerde sebze-meyveler tüketin. Bunların mevsimlik olmasına özen gösterin. Yani kış günü imrenerek domates veya patlıcan almayın. Domates, patlıcan yaz sebzesidir. Her renkten sebze ve meyvede farklı önemli antioksidanlar olduğunu unutmayın.

■ Sarmısak, soğan, nane, maydonoz gibi sebzeleri yemek hazırlarken ekleyin.

■ Yeşil veya açık siyah çayda antioksidan öğeler vardır, kansere karşı koruyucudur.

■ İşlenmemiş, rafine edilmemiş şeker ve tahılı tercih edin.

■ Beyaz un, beyaz şeker gibi rafine karbonhidratların yer aldığı, pastalar, gevrekler ve diğer şekerli besinler tavsiye edilmiyor.

■ Balık, tavuk, hindi veya kurubaklagiller, nohut, yeşil mercimek veya barbunya sağlığınız için yararlıdır.

■ Kırmızı eti haftada en fazla iki-üç öğün, az porsiyonlarda tüketin.

■ Etleri ve diğer besinleri kanserojen maddeler oluşturabilecek olan kızartma veya kavurma yapmak yerine, fırında, ızgarada veya haşlayarak pişirin.

■ Kuruyemişler ve baharatların saklanırken küf oluşturacağını, böceklenebileceğini unutmayın. Küf kanser oluşumuna sebep olabilecek aflatoksin ihtiva eder.

■ Düzenli egzersiz veya yürüyüş yapıldığında; kolon, meme, endometriun ve prostat kanseri riski azalır. Düzenli egzersizleri, yürüyüşleri dikkatle yaparsanız kanser dışında, kalp, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kemik erimesi riskini de azaltmış olursunuz.

■ Hiçbir şekilde sigara, alkol ve benzerlerini kullanmayın.

■ Alkol ve sigara kullanımı; ağız, boğaz, larinks, özofagus, karaciğer, göğüs, kolon ve rektum kanseri riskinde artışa sebep olabilir.

■ Sebze-meyveler, tam tahıllı besinler ve kurubaklagillerin tüketimini artırarak yeterli posa alımını sağlamak kanser riskini azaltır. Çünkü, posa vücuttan atılırken zararlı maddelerin de beraberinde vücuttan atılmasını sağlar.