Kendinizi test edin!

Test aslında aile içi ilişkiler açısından da fevkalade önemli ve “işe yarayabilir” nitelikte. Sayın Tarhan şöyle diyor: Olayları analiz ederken “Realite körlüğü”nü gidermek ve bütüncül bakışı sağlamak için bu ölçek işe yarayabilir.

Aile içindeki geçimsizlikler çoğu zaman kendi dayatmacı tavırlarımızdan, karşımızdakini anlamaya, dinlemeye yanaşmamaktan kaynaklanmıyor mu?.. Zorbalık akıl gözünü kör eder, yaşanan olaylara bir de bu gözle bakmakta fayda vardır.

Soruları cevaplarken “Az, nadiren” diyorsanız 1 puan işaretleyin. “Kısmen” diyorsanız 2 puan.. “Sıklıkla” diyorsanız 3 puan.. Sorular bitince verdiğiniz puanları toplayın. Bakalım kaç puan toplamışsınız.

Sayın Tarhan, bu testi kişinin kendisinin değil onu yakından tanıyan birinin cevaplayıp, puanlamasını tavsiye ediyor ki, biz de aynı noktaya dikkatinizi çekeriz.

Eleştirilebilirlik

1- Eleştiriden çok rahatsız olur, insanlar yüzüne karşı eleştiremezler.

2- Başkalarını kolayca karalar ve başkalarının kusurları ile ilgilenmek hoşuna gider.

3- Kötü davranışı unutmaz, kolayca affetmez, kin besler.

4- İçinde öneri olan eleştiride bile ilk tepkisi olumsuz olur.

5- Hayır kelimesini evet kelimesinden çok kullanır.

Özgürlükçülük

6-Kendi fikrini kabul ettirmek için ısrarcıdır, anlamaya çalışmaz.

7- Her şeye müdahale eder ve her ayrıntıyı kontrol etmek ister.

8- İnsanlara kolay güvenmez, sadakat testi yapar.

9- Mantıklı temeli olmadan hataları abartır, kolayca şiddete başvurur.

10- Zorlayıcı, buyurgan, acımasız davranır.

Çoğulculuk

11- Olayları kolayca kategorize eder, iyi ve kötü savaşları düzleminde yorumlar.

12- Sık sık yanlış anlaşıldığından yakınır, kendisine haksızlık yapıldığına kolayca inanır, özeleştiri yapamaz, kendi çıkarına öncelik verir.

13- İstediği yapılmayınca sinirlenir, ret gerekçesini önemsemez.

14- Kuralların kendi isteği biçiminde oluşmasını ister, kaybetmeye tahammülü yoktur.

15- Niyet sorgulaması yapar, kendisine benzemeyene kuşku ile yaklaşır.

Katılımcılık

16- Kimseye güvenmez, az konuşur, kolay inanmaz, körü körüne savunma halindedir.

17- Kararları tek başına almaya yatkındır, danışmayı sevmez, çıkarı olmadığı durumlarda fedakarlık yapamaz.

18- Aile üyeleri ve yakın çevresi dahil başkaları adına kolayca söz verir.

19- Görüşmelerde kendi fikrini kabul ettirmek için dürüst olmayan yollara başvurur.

20- Kendi görüşü dışında bir karar çıkarsa karara uymamaya yatkındır.

0-20 puan tam demokrat

20-40 sorunlu demokrat

40’tan yukarısı diktatör!