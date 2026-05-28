Kendini ‘kaçak kurbanlık’ sanan yılkı atı kafeyi birbirine kattı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşanan ilginç bir olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede bulunan Suat Kılıç Bulvarı'ndaki bir kafeye gelen başıboş yılkı atları, camdan yansıyan görüntüye uzun süre dikkatle baktı. Bir süre camın önünde duran atlardan biri aniden çifte atınca kafenin camları kırıldı. O anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansırken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kafenin camlarının kırılması nedeniyle işletmede maddi hasar meydana geldi.

İlçede zaman zaman görülen yılkı atlarının özellikle gece saatlerinde yerleşim alanlarına kadar indiği belirtilirken, yaşanan ilginç olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.