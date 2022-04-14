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Aktüel Kendini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi yakalandı
Aktüel

Kendini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi yakalandı

Ordu'da kendisini emniyet müdürü, polis ve HSK görevlisi tanıtarak fayda sağladığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 20:31:00 -
Kendini emniyet müdürü olarak tanıtan kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kendini emniyet müdürü, polis ve HSK görevlisi tanıtarak fayda sağladığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede farklı zamanlarda girdiği umuma açık iş yerlerinde elinde polis telsizi ve belinde bulunan sahte polis rozetini gösteren kişinin yapılan çalışma sonrası tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kendisini emniyet müdürü, polis ve HSK görevlisi olarak tanıtıp fayda sağlamaya çalışan S.G. isimli şahıs, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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