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Aktüel Kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
Aktüel

Kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:32:51 -
Kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ soruşturmalarında isimlerinin geçtiği bahanesiyle vatandaşları dolandırarak para ve ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Fatih'te meydana gelen 4 dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin, telefonla aradıkları ve kendilerini savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçtiği için ellerindeki para ve ziynet eşyalarını incelenmek üzere evlerine gelecek polise vermelerini istediği belirlendi.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin taksiyle adreslere geldiğini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Suriye uyruklu Alaa H. (30) ve Amir D'yi (32) 19 Kasım'da yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Alaa H'nin 2 dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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