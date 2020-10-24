Kendi uygulamanı oluştur- Mobil Uygulama Oluşturma

Bu alanda Android ve iOS olmak üzere iki işletim sistemi var. Herkes bu ortamlar için uygulama geliştirebiliyor. Bunun için pek çok mobil uygulama platformu var. Mobil uygulama yapmak da sanıldığı kadar teknik beceri gerektirmiyor. İyi bir fikriniz varsa, programlama dili bilmeden ve çok da bütçe harcamadan siz de kendi mobil uygulamanızı yaratabilirsiniz. 2017 yılına da kendin yap mobil uygulamaların damga vurması bekleniyor.

Hem kendiniz hem de şirketiniz için mobil uygulama geliştirmede kullanılabileceğiniz platformlardan bazıları...

Kendi Uygulamanı Oluştur

AppsBuılder: İngilizce bir platform. Kod bilgisi gerektirmiyor. Sunduğu en büyük avantajlardan biri e-ticaret platformlarına entegre edilebiliyor olması. Bu platformla geliştirdiğiniz uygulamayı web sitenize, blogunuza, sosyal medya hesaplarınıza entegre edebiliyorsunuz. Anlık bildirimler ve uygulama içi mesajlar gönderebilir, reklamlar hazırlayabilir, kampanyaları üçüncü parti hizmetlerle takip edebilirsiniz. Sunduğu pek çok farklı tasarımdan size en uygun olanını seçebilirsiniz.

MobilM: Yerli platformlardan biri. Özellikle küçük işletmeleri hedefliyor. İşletmeniz veya kendiniz için özel bir mobil uygulama yapmak iserseniz Android ve iOS’da bunu geliştirmenize yardım ediyor. Sosyal ağlarla entegrasyon fırsatı sunuyor.

Online ticaret, anlık bildirim, çevim dışı içerik, özelleştirilebilir sayfalar diğer sunduğu özellikler arasında. Native denilen yani doğal bir uygulama yaratmayı mümkün kılıyor.

Flex App: Diğer yerli bir seçenek. Biraz daha profesyonellere hitap ediyor. Mobil uygulama yaptırmak isteyen şirket veya kişilerin, mobil uygulama geliştiricileri ile buluşmasını sağlıyor. Flexcoder Bilişim Yazılım bünyesinde hizmet veriyor. Yedi yıllık araştırma ve geliştirme sonrasında tasarlanan Flexapp Platformu, kod yazmaya gerek kalmadan pratik bir şekilde uygulama geliştirmeyi olanaklı hale getiriyor. Aylık bir üyelik ücreti bulunuyor.

Good Barber: Türkçe desteği sunan uygulamalardan. 2011 yılında kurulan bir uygulama oluşturcu. Bugüne kadar 30 binden fazla mobil aplikasyonun oluşturulmasına aracılık yaptı. İlk kurulduğunda native denilen uygulamalar geliştirmeyi hedefliyordu ama gelecek nesil uygulamalar için Progressive Web uygulamalarını da ekledi. Kod bilgisi gerektirmiyor. Yüzün üzerinde şablon ve tasarım seçeneği sunan Good Barber, uygulama tasarımını özelleştirmenizi ve anında geri bildirim almanızı da sağlıyor. Platforma üyelik aylık düşük fiyatlardan başlıyor.