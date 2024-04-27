Kendi şanlı tarihinden utanan Ezik Muhabir! “Burası İslam ülkesi değil, biz bu sözü sevmiyoruz!” diye cevap verdi

Eline mikrofon alan sokağa koşuyor. Ülkesinden, milletinden ve şanlı tarihinden utanan, batı hayranlığındaki bazı ezik muhabirler bir batılı ile konuşmak için turistlerin yoğunlukla bulunduğu Sultanahmet Meydanına geliyor. Bunlardan bir tanesini de videomuzda görebilirsiniz.

Sultanahmer meydanı’nda iki turiste “Ezan’ı ilk duyduğunuzda neler hissettiniz? Diye soruyor ezik muhabir. Turist, “Tam da bir islam ülkesinde beklediğim gibi” cevabını verince bizim ezik muhabir rahatsız oluyor. Gerisini videodan izleyelim