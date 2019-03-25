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"Kendi insanımıza güvenmemiz gerekir"

- Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci:"Formasını kim giyerse giysin, Trabzonspor sahadaysa her zaman umut vardır ancak olması gereken takımın en az yarısının Trabzonlu oyunculardan oluşmasıdır"

25 Mart 2019 Pazartesi 12:29
"Kendi insanımıza güvenmemiz gerekir"


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, bordo-mavili ekibin en az yarısının Trabzonlu oyunculardan oluşması gerektiğini belirtti.

Bordo-mavililerin eski futbolcularından Denizci, Trabzonspor dergisindeki röportajında, yönetimin öze dönüş hamlesi başlattığını aktararak, "Formasını kim giyerse giysin, Trabzonspor sahadaysa her zaman umut vardır ancak olması gereken takımın en az yarısının Trabzonlu oyunculardan oluşmasıdır. Kendi insanımıza inanmamız, güvenmemiz gerekir. Çok uzun zamandır ihmal ettiğimiz yetenekli çocuklarımıza el atan ve öze dönüş hamlesini başlatan yönetimi de kutlamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Zamanında kendilerinin de verilen şansı iyi değerlendirdiğini kaydeden Denizci, "Nasıl ki bizler verilen şansları iyi kullanıp bize güvenenleri mahcup etmediysek, inanıyorum ki bunu yapabilecek çok sayıda genç bu şehirde mevcuttur. Yeter ki şans verilip makul bir süre sabredilsin." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:29
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