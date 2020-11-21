Kendi görüşünü ifşa etti! Sözcü, Arınç’ın Demirtaş güzellemesine ses çıkaramadı

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, katıldığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle büyük infiale neden oldu. Arınç, Gezi Parkı eylemlerini fonladığı belirtilen ve Devlete karşı ayaklanmayı teşvik ettiği ifade edilen “Yerli Soros” lakaplı Osman Kavala ile, halkı ve terör örgütü PKK’yı sokağa davet ederek 2 günde onlarca kişinin ölümüne neden olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalması gerektiğini söyledi.

Arınç’ın yorumları geniş kesimleri rahatsız ederken, özellikle Cumhur İttifakı cephesinden sert tepkiler yükseldi.

Sözcü fitne peşinde

Bülent Arınç’ın söz konusu çıkışını bugün manşetine taşıyan Sözcü, fitne tohumları ekerek gerginliği körüklemeye çalışıyor. Defalarca PKK ve HDP üzerinden hükümete ayar vermeye kalkışan Sözcü, Arınç’ın sözlerini, “Arınç’ın Bombası Ortalığı Karıştırdı” ifadesiyle haberleştirirken, Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki sözlere en ufak bir eleştiri getirmedi.

Arınç’a tepki göstermeyerek aynı fikirde olduğunu gözler önüne seren Sözcü, bu haberiyle görüşünü açığa vurmuş oldu.