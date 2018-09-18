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Kenan Sofuoğlu lüks aracını satışa çıkardı

AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, lüks aracı Lamborghini Aventador'unu 385 bin euroya internette satışa çıkardı.

18 Eylül 2018 Salı 16:05
Kenan Sofuoğlu lüks aracını satışa çıkardı

Kenan Sofuoğlu’nun, Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce’de motosiklet satışı yapan arkadaşına ait bir firma tarafından 385 bin Euro'ya (yaklaşık 2 milyon 850 bin lira) satışa çıkarıldı.

 Satış ilanı, bir internet sitesinde yayınlandı.

İlanda otomobilin plakası kapatılırken, ’Yabancıdan yabancıya’ satışın yapılacağı bildirildi.

2018 model otomobilin 3 bin 850 kilometrede ve içinin özel deri kaplama olduğu, ekstra müzik sisteminin bulunduğu bildirildi. Otomobilin Sakarya’da bulunduğu kaydedildi.

ÖZELLİKLERİ

Dünya genelinde çok sayıda hayranı olan bu özel üretim aracın teknik verileri de parmak ısırtan cinsten.

6.5 litrelik V12 motoru 700 beygir üreten araç, sürekli 4 çeker olmasının yanı sıra 350 km/saat hıza kadar çıkabiliyor.

Süper sporun 0 - 100 km/saat hızlanması ise sadece 2.9 saniye, ortalama yakıt tüketimi ise 17,2 litre.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 16:05
  1. Düzce
  2. Sakarya
  3. AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu

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