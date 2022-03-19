Kemikleri çelik gibi yapan o yeşillik!
Turpgiller ailesinin en tatlı yeşilliklerinden olan rokanın faydaları saymakla bitmiyor. Kalp sağlığından kemik sağlığına iyi geliyor. İşte rokanın faydaları...
Yüksek C vitamini deposu olan roka kemikleri de güçlendiriyor. İşte rokanın faydaları...
Kemik sağlığını destekler
Roka, kalsiyum ve K vitamininden zengin içeriğiyle kemik sağlığını destekler. Kalsiyum kemiklerin yapıtaşıdır, K vitamini ise kemik oluşumu ve korunumunda rol oynayan bir protein olan osteokalsinin üretimi için gereklidir.
Kalp sağlığını geliştirir
Roka, sodyumun kan basıncı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan ve normal kan basıncının korunmasında etkili bir rol oynayan potasyum açısından zengindir. Aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle de kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Roka, kan basıncı ve kan kolesterol seviyeleri üzerindeki bu olumlu etkileri sayesinde kalp sağlığını geliştirir.