Kemik erimesine karşı illa yoğurt



İstanbul'dan Anadolu'nun nice ilinde ilçesinde "Silivriii kaymak!" diye seslenerek satardı yoğurtçular, has katışıksız sütten üzeri yarım parmak kaymak tutmuş yoğurdu. Ya başının üzerinde sinisini taşıyarak gezerdi sokak sokak, ya da omuz askısının iki yanına iki tepsi yağurdu ağır aksak taşıyarak.. El terazisi ile sizin verdiğiniz kabın önce darasını alır, sonra istediğiniz kadar tartar. Uzatırdı..

Osteoporoz sebebiyle kırılmalar çoğunlukla, bilek, üst kol, kalça ve omurgada olur. Üç santimetreden fazla boy kısalması kemik erimesine bağlı omurga kırıklarının göstergesidir.



Nasıl baş edeceksiniz bununla? Sabah akşam yoğurt yiyerek.. Süt ve süt ürünleri kalsiyum deposudur, lakin en önde geleni yoğurttur..

Kanserden daha çok

50 yaşından sonra her 3 kadından ve her 5 erkekten birinde, hayatlarının geri kalanında osteoporoz nedeniyle kırık oluşuyor. 45 yaş üzeri kadınlarda, osteoporoz nedeniyle kırılmalardan hastanede yatarak geçen gün sayısı diyabet, kalp krizi ve meme kanseri de dahil olmak üzere, diğer birçok hastalıktan daha çok.. 50 yaş üzerinde bir kadında kemik erimesine bağlı kalça kırığı gelişme riski, meme, yumurtalık ve rahim kanserlerinin toplamına yakalanma riskinden fazla..



Zirveden yıkıma..

Kemik kütlesi 20'li yaşların ortalarında en yüksek değerlerine ulaşır. Östrojen kemik üretimini düzenlemede ömür boyu hayati rol oynar. Her gün iskeletlerimiz oluşum ve yıkılma geçirir.



Ancak adet kesildiğinde, kadınlar östrojensiz kaldığında kemik yıkılması, kemik oluşumunu geçer. Östrojen eksikliğine ek olarak, bağırsakta kalsiyum absorpsiyonu azalması, idrarda kalsiyum kayıpları artışı ve kemik koruyucu hormon kaybı da kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki eder.



Menopozla tetiklenen kemik kaybı, yumurtalıkları cerrahi olarak çıkarılan kadınlarda veya kanser hastalarında en şiddetlidir.

EVLERDE TEDBİR ALMALI

D vitamini de kemik ve kas gelişiminde önemli rol oynar. Vücudun kalsiyumu emmesini destekler, kas kuvveti ve dengesini iyileştirir, böylece de risk azalır.

Görme ve kas gücüyle denge de zayıfsa veya dengeyi etkileyen ilaçlar kullanılıyorsa özel tedbirler alınmalı. Evde düşmeye sebep olacak şeyler olmamasına özen gösterilmeli ve risk azaltılmalıdır.

Düşük kemik kütlesi ile kalsiyum arasında belirlenen ilişki sebbebiyle günümüzde önerilen günlük kalsiyum alımı; 3-8 yaş için 800 mg, 9-17 yaşları arası için de 1300 mg’dır. Kalsiyum kaynaklarımız ise süt ürünleri (süt, yoğurt, peynir), yeşil sebzeler, konserve balık, kuruyemiş, katışıksız taze sıkılmış meyve suları ve tahıllardır.

KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTTIRIN

İyi bir potasyum ve magnezyum kaynağı olan sebze ve meyvelerin tüketiminin kemik mineral yoğunluğunu koruyucu etkisi vardır. Badem, fındık, fıstık gibi sert kabuklu meyveler, kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar magnezyumun zengin kaynaklarındal olduğunu unutmayın.



Genellikle genç kızlarda görülen "aneroksiya nervoza" illeti, kalori alımında azalma, kilo kaybı, "amenore" ve davranış bozukluğu yapar.

Kızlarımız kendisine yazık etmemeli

Kilo almamak için diyet yapma ile başlayan bu hastalık iştah azalması, yemek yemekten kaçınma ile devam eder. Bu besin alımı bozuklukları kemik mineral yoğunluğunu etkilemekte dolayısıylada osteoporozu tetiklemektedir.

EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

Çocukluk dönemindeki iskelet gelişimi, hayatın ileri dönemindeki kemik sağlığını etkiler. Çalışmalarda, fiziksel olarak aktif çocuklarda kemik kitle artışının daha fazla olduğu belirtilmiştir.

Çocukluk ve gençlikte yüksek etkili zıplama programı, olağan aktivitelerden daha fazla kemik yoğunluğu artışı sağlar.

Özellikle fast food ile beslenme içerdiği aşırı miktardaki fosfor sebebiyle osteoporoz riskini arttırdığını unutmayın.



2 yaş ve üzerindeki çocuklarda yağ (özellikle doymuş yağlar) ve kolesterol alımı kısıtlanmalı, yaşlarına uygun kaloride beslenme programı hazırlanmalı ve lif içeren (meyve, sebze ve tahıl) gıdaları almaları temin edilmelidir.