Kemik erimesi hanımların büyük derdi

İleri safhalarda kemik de kırılmalar görülmektedir. Kemik dokuları kendilerini yenileyebilen canlı birimlerdir. Yenileme sayesinde kemik canlı kalır. Daha güçlü olur. Bazı durumlarda bu kemik dokuları kendilerini yenileyemezler ve bu durum devam ederse eğer kemik erimesi başlar. Kemik erimesi demek kemik kütlesi olarak bir azalma demektir.

Kemik erimesinde kaybedilen kemiğin yerine yenisi getirilemez. Bu yüzden bakım önemlidir

Tıp dilinde “osteoporoz” olarak adlandırılan bu hastalık kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülmektedir.



Belirtileri şunlardır:

Sırt bölgesinde ağrı

Bel bölgesinde ağrı

Kişinin boyunda çok azda olsa kısalma görülmesi

Kemik erimesi nedeniyle güçsüzleşen iskelet yapısının meydana getirdiği öne doğru eğik ve kamburlaşan bir vücut şeklinin oluşması..

Ellerin bilek kısımlarında, kalça kemiklerinde ve omurga kemiklerinde kırıklar oluşabilir. Ayrıca kemik erimesinin ilerlemiş aşamalarında en basit zorlanmalarda bile kemiklerde kırılmalar oluşabilir.

Güçsüzleşen ve dayanıklıklarını büyük oranda kaybeden kemiklerde oluşan ağrı ve kırık gibi olumsuz durumlar hastanın hareketlerine kısıtlama getirir. Kişi eskiden rahatlıkla yapabildiği fiziksel aktiviteleri hiç yapamaz yada çok az yapabilir duruma gelir.

Sırt kemiklerinin güçsüzleşmesi kamburlaşmaya yol açar ayrıca hastanın omuz kemiklerinde yuvarlaklaşma görülebilir.

Tavsiyemiz limon sarımsak karışımı

Kemik erimesine karşı, kan dolaşımını ve tansiyonu düzenleyen, damarlarda kireçlenmeyi önleyen ikiliyi öğrenmek ister misiniz: Limon ve sarımsak!

Onlara bir avuç kapari, biraz zencefil ve yumurta kabuğu yardımcı olunca kalp-damar sisteminiz ve vücudunuz güçlenir. En önemlisi hiç kuşkusuz kemik erimesine karşı yaptığı % 100 doğal kalsiyum desteği...

Nelerle nasıl hazırlandığına gelince:

40 adet limon

20 diş sarımsak

1 avuç kapari veya turşusu

20 adet çiğ yumurtanın kabuğu

2 çorba kaşığı toz zencefil

Bu 40 adet limonun suyunu sıkarak cam kavanoza koyun. Kavanozun mutlaka cam olmasına özen gösterin. 20 diş sarımsağı ezerek içine ekleyin. 1 avuç kapari blendırdan geçirip limon suyuna katın. Kaparinin turşusunu da bu maksatla kullanabilirsiniz. 20 tane ama çiğ yumurtanın kabuğunu toz haline getirip karışıma ekleyin. Unutmayın sadece kabuk ekleyeceksiniz; akı sarısı olmayacak. Onları ayırın başka işlerinizde kullanırsınız. Sonra 1-2 çorba kaşığı toz zencefili de karışıma ilave edin ve buzdolabında 1 hafta bekletin.

Kullandığınız malzemeyi isterseniz yarı yarıya azaltılabilir ve daha az miktarda yapabilirsiniz..

Buzdolabında bir haftalık bekleme süresinden sonra hafif sıvı kıvamdaki karışımdan her sabah kahvaltıda veya kahvaltıdan sonra 1 fincan veya 1 çay bardağı için.

Fakat asla aç karnına içmemelisiniz. Kanı sulandırdığı için aspirin kullanmaktan özürlü olanlar karışımda kapari kullanmamalıdır. Çünki kapari bitkisi de kanı sulandırmaktadır..