Kemik erimesi belirtileri nelerdir? İbrahim Saraçoğlu'ndan kemik erimesi için kür tarifi

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kelime olarak süngerimsi (gözenekli) kemik anlamına gelir. Kemiklerin içlerinde boşluklar oluşarak yoğunlukları azalır. Bu da kırılmaya ve çatlamaya yatkın hale gelmelerine neden olur.

Osteoporozun (kemik erimesinin) başlıca belirtileri nelerdir?

Boy ölçüsünde kısalma.

Kalça kemiğinde kırıklık.

Bel ve sırt bölgelerinde ağrı

Omurgada ve kaburgada kırıklıklar.

Sırt bölgesinde kamburlaşma.

Omuzların yuvarlaklaşması

El bileğinde kırıklar.

Yaş ilerlemesine bağlı olarak düşen kemik kütlesi nedeniyle, kırılganlık artırıyor ve en çok görülen kemik hastalığı olan kemik erimesi (osteoporoz) karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınların korkulu rüyası osteoporoz ile nasıl başa çıkılır? Giderek daha uzun yaşayan bir nesil olsak da vücudumuz bu kadar uzun bir ömrün yükünü kolay taşıyamıyor. Bu yükten en çok hasar alan ise kemiklerimiz…

Kemik Erimesi (Osteoporoz) da, Mevcut kemik kütlesi azalır, Kemikler zayıflar, Kemiklerde, mineral (kalsiyum) içeriğinin azalır, Kemikler, süngerimsi bir hal alır, Kemikler kolayca kırılabilir duruma gelir.

İbrahim Saraçoğlu’ndan kemik erimesi için brokoli kürü:

Brokoliyi güzelce yıkayın. Yaklaşık bir litre kadar suyu kaynatın. Kaynamakta olan suyun içine 200-250 gram brokoli atın. Hafif ateşte en fazla 4-5 dakika haşlayın. Ilıdıktan sonra suyunu süzün ve bu suyu sabah, öğle, akşam aç karnına için. Brokoli suyunu içtikten sonra yirmi dakika hiçbir şey yiyip içmeyiniz. (su hariç)

Brokoli Kürü Nasıl Uygulanacak? Küre 7 gün devam ediniz. Her yedi günlük uygulamanın sonunda üç gün ara veriniz. Toplam uygulama zamanı yirmi bir gün olacaktır (üç günlük aralar hariç). Yani, 7 gün kür + 3 gün ara + 7 gün kür + 3 gün ara + 7 gün kür Kürü deneyen bazı hastalar 7 günde faydasını görüyor.

İşte kemik erimesine iyi gelen besinler

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler. Magnezyum kaynakları: Badem, fındık, fıstık gibi sert kabuklu meyveler, kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar.