Kemer'de Sular Isınıyor! Eski Başkanın Gözaltında Ne Var, Kimleri Telaşlandırdı!

Hakkında ‘nüfuz ticareti’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlamaları bulunan Gül’ün ifadesi alınırken, ilçede siyasi kulisler hareketlendi. Muhalefet cephesinin “temiz siyaset” nutukları bir kez daha boşa düştü, vatandaş ise “Ortada dönen ilişkiler ne zamandır sürüyordu?” sorusunun cevabını bekliyor.

Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına söylediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. (DHA)

