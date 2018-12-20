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Kemerburgaz'da sel sonrası acı manzara! 8 köpek öldü

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmur sonucu taşan Kağıthane Deresi, bir köpek eğitim merkezini sular altında bıraktı. Yaklaşık 40 köpeğin bulunduğu merkezde 8 köpek boğuldu.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:05
Kemerburgaz'da sel sonrası acı manzara! 8 köpek öldü

Kemerburgaz'da özel bir köpek eğitim merkezi, dün Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu su altında kaldı. Yaklaşık 40 köpeğin kafes içinde bulunduğu merkezde 8 köpek boğuldu, 2 köpek ise kayıp. 30 köpek kurtarıldı. Köpekler sahiplerine teslim edilirken sahipsiz köpekler, Göktürk Hayvanseverler Derneği üyeleri tarafından alınarak barınağa götürüldü.

Köpek eğitim merkezinin yağışların başladığı sabaha karşı sular altında kaldığını söyleyen Metin İnanoğlu merkezde sahipli ve sahipsiz 40'a yakın köpeğe baktıklarını söyledi. İnanoğlu, “Sabah 06.00'da telefon aldım 'İçeri su bastı' diye. Koşarak geldik buraya. Buraya da yürüyerek girdim. Arka taraftaki kafeslerde 40 köpeğimiz vardı" dedi.

"Ölen 8 köpeği sahiplerine teslim ettik"

İnanoğlu, “İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye de geldi. İtfaiye araçlarıyla 25 köpeğin hayatını kurtardık. 15 köpek suya atladı. Sabah 6'da sular çekilince içeri girdik. Ölen 8 köpeği sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.

Göktürk Hayvanseverler Derneği Kurucu Üyesi Nilgün Sayar da olayı öğrenir öğrenmez merkeze geldiklerini belirterek, sağ kurtulan sahipsiz 5 köpeği himayeleri altına aldıklarını belirtti. Sayar, “Sahipsiz olarak onların baktığı 5 köpeği de biz dernek olarak himayemize aldık. Eğer sahiplenmek isteyen olursa bize ulaşabilirler. Hayvanlar çünkü çok zor durumda" dedi.

Barınaktaki 2 köpeğe ulaşılamazken köpek eğitim merkezindeki suyun çekilmesi bekleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:05
  1. İstanbul
  2. Kemerburgaz
  3. Göktürk Köyü
  4. sel felaketi
  5. Selde ölen köpekler

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