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Gündem Kemalistler yine azdı! Anadolu'nun göbeğinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan gence alçak saldırı!
Gündem

Kemalistler yine azdı! Anadolu'nun göbeğinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan gence alçak saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:57:00 - 2024-04-25 16:58:17

Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan Erzincanlı bir genç, Kemalist azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan Erzincanlı bir genç, Kemalist azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. O anlarda ne yapacağını bilemeyen Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Küfür ve hakaret eşliğinde darp edilen genci savunanların olmamasıysa dikkat çekti.

Öte yandan hatırlanacağı üzere İslam'ı ve Müslüman vatandaşları hedef alan provokatörler son olarak 1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.

 
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