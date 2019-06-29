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Kemalist yazarı terleten soru! "69 yıldır kaybeden Atatürk müydü?"

Dün akşam Akit TV'de yayınlanan 'Asıl Mesele' programına katılan Kemalist yazar Rıza Zelyut, İstanbul seçimlerinde Atatürkçülüğün galip geldiğini iddia etti. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un "69 yıldır Atatürk mü kaybediyordu?" sorusuna "Atatürk'ü tartışmaya sokmadılar" diyerek konunun seyrini değiştirmeye çalıştı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:23

Dün akşam Akit TV izleyicileri Yurt Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'un çaresiz çırpınışlarına şahit oldu.

Yusuf Ozan Demir'in sunduğu, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un katılım gösterdiği Asıl Mesele isimli programa konuk olan Kemalist yazar Rıza Zelyut, içini dolduramadığı asılsız başörtüsü iddialarıyla gündemdeki olayları kendince değerlendirmeye çalıştı.

TÜRGEV'in bünyesinde bulundurduğu öğrenci yurtlarının yönetim kadrolarındaki başörtülü bireylerden rahatsızlığını dile getiren Zelyut, Muharrem Coşkun'un "CHP'de niye bir tane başörtülü milletvekili yok?" sorusu karşısında söyleyecek söz bulamadı.

"69 yıldır Atatürk mü kaybediyordu?"

Programda Yurt Gazetesi yazarı Rıza Zelyut’un "İstanbul seçimlerinde Atatürkçülük galip geldi" sözü üzerine araya giren Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul'da seçimi kazananın Atatürk'ün sistemi olduğunu iddia eden Kemalist Zelyut'a "1950'de mühür millete geçtikten sonra bir defa iktidar olamamışsınız tek başınıza. Darbecilerle birlikte koalisyon ortağı olmuşsunuz ve AK Parti'nin yanlışlarından dolayı millet size oy vermiş, Atatürk kazandı diyorsunuz. O zaman kardeşim, 1950'den bu yana 69 sene. 69 senedir Atatürk yeniliyor muydu bu ülkede?" sorusunu yöneltince Kemalist yazar, "Atatürk'ü tartışmaya sokmadılar" diyerek konuyu değiştirmek için direndi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:23
  1. İstanbul
  2. Akit TV
  3. Asıl Mesele
  4. Yurt Gazetesi yazarı Rıza Zelyut
  5. Muharrem Coşkun
  6. Yusuf Ozan Demir
  7. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun
  8. kemalist yazar Rıza Zelyut
  9. TÜRGEV
  10. Atatürk
  11. AK Parti
  12. CHP

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