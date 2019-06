Kemalist dinozorların darbeci kafası değişmiyor! Mursi’ye ‘şehid’ denilmesi Çölaşan’a battı

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Önceki gün mahkeme salonunda duruşma sırasındayken vefat eden Mısır’in ilk seçilmiş CumhurbaşkanıMuhammed Mursi için dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar tarafından gıyabi cenaze namazı kılınırken, her fırsatta dini ve dindarları aşağılayan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Mursi’ye “şehit” denilmesini hazmedemedi. Darbe şakşakçılığından sabıkalı, FETÖ’yü savunmak için yazılar yazan sözde Kemalist Emin Çölaşan, kin kusmak için bu kez Mursi’yi bahane etti.

“Şeriatçı adam” deyip kin kustu

Karısı Tansel Çölaşan’ın 27 Mayıs darbesi için “devrim” açıklamaları, kendisinin “Şimdi cemaati savunma zamanı” diyerek FETÖ’yü savunan yazıları hafızalardan silinmeyen darbe şakşakçıcı Emin Çölaşan, Şeriat’a ve dini değerlere olan kinini bu kez Mısır’ın merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi üzerinden kustu. Çölaşan, CHP zihniyetinin Sözcü’sünde kaleme aldığı “Şehit Mursi” başlıklı bugünkü yazısında, Müslümanlara olan öfkesini şu ifadelerle yansıttı:

“Sevgili okurlarım, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi İslamcı, şeriatçı bir adamdı. İsmi İslam coğrafyasında pek çok terör olayına karışan Müslüman Kardeşler örgütünün önde gelenlerinden biriydi. Mısır'a şeriat düzeni getirmek için çaba harcardı. Bir darbeyle devrilmişti.İki gün önce duruşma salonunda fenalaşıp can verdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Bey kendisini ‘Şehit’ ilan etti. Şimdi, Diyanet'in emriyle Türkiye'nin dört bir yayında, 81 il ve yüzlerce ilçemizde, binlerce camimizde örgütlenme yapıldı, ‘Şehit’ Mursi için gıyabi cenaze namazları kılınıyor. Bizim Diyanet!.. Dualarında, hutbelerinde Cumhuriyet'i ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ü ısrarla anmaz, onları ‘Yok’ kabul eder! Ama iş Mursi'ye gelince ortalığı ayağa kaldırıp bütün Türkiye'de gıyabi cenaze namazları düzenler!.. Allah kendisine rahmet eylesin de, bu Mursi acaba bizim şehidimiz midir? Bizim şehitlerimiz bellidir. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, PKK teröründe kentlerde ve dağ başlarında vatan uğruna can veren kahramanlardır. Bizim şehitlerimiz Mehmetçik'tir, görev başında can veren askerimiz ve polisimizdir. Ama Mursi değildir, hiç değildir.”