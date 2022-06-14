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Siyaset Kemal’den Temel’e: Radikal kafalı adam
Siyaset

Kemal’den Temel’e: Radikal kafalı adam

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ve mütedeyyinleri hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu için “Radikal kafalı” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 14:50:00 - 2022-06-14 15:03:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günden itibaren yıkılma tehlikesi altında olan altılı ittifakı derinden sarsacak sözler sarf etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun LGBT'yi meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne şiddetle karşı çıktığı bilindiği halde, Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanları ve aralarında Karamollaoğlu'nun da bulunduğu kesimi “Radikal kafa” ilan etti.

Meclis’teki grup toplantısında, Türk toplumunun temel yapıtaşı olan aile kurumunu paramparça eden İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alırken sözleşmeye karşı çıkanları da aklınca eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi sizin yüzünüzden çıktı. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ne tüm kadınlar sahip çıktı. Ama Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı.” dedi.

Karamollaoğlu: Sözleşme şiddeti artırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddeti 10 misli artırdığını vurgulayarak, “Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil” demişti.

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Yorumlar

ömer

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR HEMDE VATANDAŞLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE....Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin tepkisine kızan çift, "Sana ne lan" diyerek tepki göstermişti. Ahlaksız çiftin kimlikleri belli olurken, meslekleri ise şoke etti..
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