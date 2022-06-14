Kemal’den Temel’e: Radikal kafalı adam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günden itibaren yıkılma tehlikesi altında olan altılı ittifakı derinden sarsacak sözler sarf etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun LGBT'yi meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne şiddetle karşı çıktığı bilindiği halde, Kılıçdaroğlu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanları ve aralarında Karamollaoğlu'nun da bulunduğu kesimi “Radikal kafa” ilan etti.

Meclis’teki grup toplantısında, Türk toplumunun temel yapıtaşı olan aile kurumunu paramparça eden İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alırken sözleşmeye karşı çıkanları da aklınca eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi sizin yüzünüzden çıktı. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ne tüm kadınlar sahip çıktı. Ama Erdoğan bazı radikal kafaların baskısıyla sözleşmenizi elinizden aldı.” dedi.

Karamollaoğlu: Sözleşme şiddeti artırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddeti 10 misli artırdığını vurgulayarak, “Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil” demişti.