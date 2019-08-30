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Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni umutlandırdı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 1-0’lık mağlubiyete rağmen takımının oynadığı oyunun umut verici olduğunu söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:22
Kemal Özdeş: "Oynadığımız oyun beni umutlandırdı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 1-0’lık mağlubiyete rağmen takımının oynadığı oyunun umut verici olduğunu söyledi.


Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü’ne 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Özdeş, “Öncelikle ülkemizin zafer bayramı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.



"Bugün takımın oynadığı oyundan umutluyum"


Deneyimli çalıştırıcı, mağlubiyete rağmen takımının oynadığı oyundan memnun olduğunun altını çizerek, “Değişik bir akşam oldu. 3 maçta 1 puan aldık. Bugün beni üzmeyen umutlandıran oynadığımız oyundu. Bilhassa ilk 45 dakikanın tamamı. İkinci yarıda da 75. dakikaya kadar olan baskı gelecek için ümit verdi. 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberliği anlatmak zor. Ligin ilk haftaları buna açık olur” açıklamasını yaptı.



"Bu sene geçen yıllardan daha iyi bir Kasımpaşa olacak”


Kemal Özdeş, milli takım arasında eksik yönlerin giderilmesiyle ilgili çalışma yapacaklarını ifade ederek, “3 sezon önce geldiğimizde 5 haftada 1 puan almıştık, geçtiğimiz sezonda ilk 4 maçı kazandık. Önümüzde uzun bir süreç var. Milli maç arasında Sadiku, Pavelka ve Koita’nın aramıza gelmesiyle daha nitelikli kadromuz olacak. Oyuncularıma güveniyorum ve son ana kadar gösterdikleri çabalarından dolayı tebrik ediyorum. İkinci yarı defansif mücadelesinden dolayı rakibi de kutluyorum. Milli maç arasında eksiklerimizi gidereceğiz. Yıl sonunda olacağımız yer önemli. Bunu atlatabilecek düzeyde oyuncularım var. Hepsine güveniyorum. Bu sene geçtiğimiz yıllardan daha iyi bir Kasımpaşa olacak” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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