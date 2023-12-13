Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme”si hikayeden ibaret!
Yeniakit Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' politikasında samimi olmadığını söyledi.
Yeniakit Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme”si hikayeden ibaret!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o yazı:
Açık söyleyeyim..
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” söylemini riyakarca bulmuş, eleştirmiştim..
Helalleşme, öncelikle hatalı bir hareketin, istek dışında yapılması halinde sözkonusu olabilir..
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Yolda birisine yanlışlıkla çarparsak, “Hakkını helal et” deriz..
Yoksa, kasten gidip çarptığımız kişiye “Hakkını helal et”den ziyade..
“Özür dilerim. Yanlış yaptım. Bu vesile ile, sizin şahsınızda, kimseye bu yanlış hareketi tekrarlamama sözü veriyorum” mealinde bir helallik isteğinde bulunulur..
Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede yıllarca, başörtü düşmanlığı yapmıştır.
Kazaen değil.
Bilmeden değil..
Kusurlu hareket ile değil.
Bilerek, isteyerek, taammüden başörtü düşmanlığı yapmış, binlerce insanın mağduriyetine sebep olmuştur..
Sandıktan bir türlü çıkamadığını görünce.
Yeni bir taktik olarak, “helalleşme” söylemine başvurmuştur..