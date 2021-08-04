Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu taktiği! Böyle cumhurbaşkanı adayı olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu ortak adaylığını kabul edip etmeyeceği de tartışılıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önünü kesmeye çalıştığını iddia etti. Bu sayede Muharrem İnce gibi adaylık sonrası CHP Genel Başkanlığı'na da talip olmasını engellemeye çalışacağını yazdı. Selvi şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamaları CHP kadar İYİ Parti Genel Merkezi tarafından da yakından takip ediliyor.

Peki Millet İttifakı’nın ortağı olarak İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasından dolayı rahatsız mı? Bu konuya nasıl bakıyorlar?

Kılıçdaroğlu’nun her geçen gün Cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirdiğini düşünüyorlar. Her adımında Cumhurbaşkanı adaylığına daha çok yaklaştığını gözlemliyorlar.

“Kılıçdaroğlu doğru olanı yapıyor. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Türkiye’yi yönetmeye talip olmalı. Cumhurbaşkanı adayı olmayan CHP genel başkanlığını da yapmakta zorlanır. Çünkü geçen sefer de aday olmamıştı.” Buraya kadar hem samimi değerlendirmeleri hem de resmi görüşleri. Meral Akşener de “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır” demişti.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu taktiği

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını ön plana çıkararak usta bir taktik kullandı. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun isminin geri plana düşmesini sağladı. İkinci olarak her kim Cumhurbaşkanı adayı olsa seçime kazanamasa gözünü CHP Genel Başkanlığına diktiği için, Ekrem İmamoğlu’nun oradan da önünü kesmiş oldu. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, “Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” sözünü yabana atmamak lazım.

HDP'nin planı

Lütfü Savaş tam 12’den isabet ettirdi. Çünkü parti kapatma konusunda destek bulmak için ABD’de temaslarda bulunan HDP heyetinin kulağına Millet İttifakı’nın ortak adayını desteklemelerinin fısıldandığı söyleniyor. O nedenle HDP; Millet İttifakı’na girmeyecek. Dindar Kürt oylarının AK Parti’ye gitmesini önlemek için seçimlere ayrı girecek. Ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak, millet ittifakının ortak adayına destek verecek.