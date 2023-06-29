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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 21:47:00 - 2023-06-29 22:21:29
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz hayatını kaybetti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Deniz Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dayısı Hüseyin Gündüz vefat etmiştir. Hüseyin Bey’e Allah’tan rahmet, başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.


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