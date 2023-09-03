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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışman krizine ilk yorum: Bilseydim atamazdım!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışman krizine ilk yorum: Bilseydim atamazdım!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 17:34:00 - 2023-09-03 17:53:11
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan danışman krizine ilk yorum: Bilseydim atamazdım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan danışman krizine ilişkin ilk defa konuştu.

Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya anlattıklarıyla liderlikten çok uzak bir kişilik olduğunu yine ortaya koydu: O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım.

Kemal Kılıçdaroğlu, danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili şunları söyledi:

Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.

Kılıçdaroğlu'na danışman olan Yaman'ın liderine sevgisi şöyle:


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