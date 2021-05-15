Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de “Liderler ile Söyleşi” programında gazeteciler Suat Toktaş, İpek Özbey, Gökmen Karadağ ve Ozan Gündoğdu’nun sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ittifak ortakları ve ittifaka katılmak isteyen partilere sunulmak üzere 150 sayfalık rapor hazırladıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Biz bunu 1,5 sayfada maddeler haline dönüştüreceğiz. Daha sonra ilkeler konusunda kendi aramızda tartışacağız. Sonra liderler bazında bunlar imzaya açılır” dedi.

Aday olamayacağını anlayınca ağız değiştirdi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nı şöyle karşılaştıralım. Cumhur İttifakı otoriter yapıyı destekleyen bir yapı. Bahçeli bile Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır diyor. Demokrasiden uzak bir yapı. Millet İttifakı’nda ise bunlar oturulur konuşulur. Bu ittifakın kendi özgür iradesiyle belirleyeceği bir süreç olmalıdır" dedi.