Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile Muharrem İnce talimatı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. CHP'liler 24 Haziran seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstermiş ve parti önünde eylem yapmaya başlamıştı. Koltuğunun sallantıya girdiğini gören Kılıçdaroğlu, yandaşlarını parti merkezi önünde toplayarak sözde gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Muharrem İnce'nin seçimlerde CHP fazla oy almasıyla adının öne çıktığını gören Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın tehlikeye girdiğini anlayarak 81 ilin CHP il başkanına 'Muharrem İnce'yi karşılayın' talimatı verdi.

İL BAŞKANLARINA İNCE TALİMATI

Seçim sonuçlarının ardından Muharrem İnce, 81 ile teşekkür ziyareti yapacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanlığına kendisi aday olmayıp Muharrem İnce'yi aday yaparak parti içindeki en güçlü rakibini saf dışı bırakmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade ediyorum. İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok.' dedi.