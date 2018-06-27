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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile Muharrem İnce talimatı!

Seçimler sonrası alınan sonuçlarla birlikte istifası istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 81 ile Muharrem İnce talimatı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. CHP'liler 24 Haziran seçimlerinde yaşanan büyük hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstermiş ve parti önünde eylem yapmaya başlamıştı. Koltuğunun sallantıya girdiğini gören Kılıçdaroğlu, yandaşlarını parti merkezi önünde toplayarak sözde gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Muharrem İnce'nin seçimlerde CHP fazla oy almasıyla adının öne çıktığını gören Kılıçdaroğlu, genel başkanlığın tehlikeye girdiğini anlayarak 81 ilin CHP il başkanına 'Muharrem İnce'yi karşılayın' talimatı verdi.

İL BAŞKANLARINA İNCE TALİMATI

Seçim sonuçlarının ardından Muharrem İnce, 81 ile teşekkür ziyareti yapacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanlığına kendisi aday olmayıp Muharrem İnce'yi aday yaparak parti içindeki en güçlü rakibini saf dışı bırakmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade ediyorum. İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok.' dedi. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • kemalkemal15 sa önce
    Gitmiyorum işte. koltuk benim ölene kadar benim
  • zombizombi16 sa önce
    ... git ya bıktık senden ..
  • YusufYusuf15 sa önce
    Bir Ak paratili olarak Kemal Kilictaroglunun gorevine devam etmesini istiyorum.
  • AdemAdem12 sa önce
    SEN DEMESEN KARŞILAMAZLARDI SANKİ. Bİ SUS YAAA. SEN YOLCUSUN YOLCU. İSTER SEVE SEVE, İSTER SÖKE SÖKE.!!!!
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