Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz şoku

CHP’li Didim Belediyesi’nin ruhsat iptaliyle ilgili mağdur ettiği Nehirsan inşaat firması açtığı davayı kazandı ancak 1 milyon 405 bin liralık parayı alamadı. Firma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı’na haciz ihtarnamesi gönderdi.

CHP'li eski Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Nehirsan İnşaat'a inşaat ruhsatı vermiş ve ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatılmıştı. Firmanın ruhsat aldığı 2014 yılının 30 Mart'ında gerçekleşen yerel seçimler belediyenin başına yine CHP'li olan Ahmet Deniz Atabay gelmişti.

İnşaat firmasını zarara uğrattı

Ancak Atabay, Kamacı'nın verdiği yapı ruhsatını iptal ederek Nehirsan İnşaat'ı zarara uğratarak mağdur etmişti.

Bu iptal yargıya taşınmış, Danıştay 6. Dairesi Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demiş, bu açıklama üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmıştı. Dava sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödeme yapması hükmedilmişti. Fakat Didim Belediyesi belirtilen süre içerisinde parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderilmişti. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz koydurmuştu.

Ödenmesi gereken borcu yatırmayan CHP'li Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarılmıştı. Nehirsan İnşaat, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden satış işlemi başlatmıştı.

CHP'ye haciz ihtarnamesi

Tüm bu olaylar ardından yeni bir gelişme yaşandı. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Didim Belediyesi'nden tazmin edemediği 1 milyon 468 bin lira için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı tüzel kişiliğine haciz ihbarnamesi gönderdi.

Borçlu Didim Belediyesi'nin doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi bakımından 3. şahıs CHP Genel Başkanlığı'na 1. Haciz İhbarnamesi göndererek daha önce emsali görülmemiş bir haciz işlemine imza attı.

Avukattan açıklama

Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Avukat Murat Sultansu şunları söyledi: "Didim Belediyesi alacağımızı halen ödememiştir. Ancak Kılıçdaroğlu dün gece katıldığı televizyon programında hala tüm belediyelerin CHP'li olmasını istiyor. Allah korusun. Kendi halkına zarar veren belediye olur mu? Kılıçdaroğlu tazminat borcunu ödemek için akrabalarından borç aldığını söyledi. Şimdi kendilerine 6. İcra'dan haciz ihbarnamesi gönderiyoruz. Belki belediyeye de borcunu ödemesi için bir akrabalık yapar da dosyayı kapatır."