Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘git’ mesajı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişimle ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından CHP’deki değişime yönelik bir paylaşım yaptı

Toplumun CHP’de lider değişimi istediğini söyleyen İmamoğlu, "Bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olması isteniyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

4 Temmuz'da CHP'de değişim için "iktidaricindegisim.org" adıyla web sitesi oluşturduklarını hatırlatan İmamoğlu, sayfanın bir milyondan fazla vatandaş tarafından ziyaret edildiğini, 100 binden fazla kişinin de değişim ile ilgili görüş ve önerilerini ilettiğini söyledi.

Bir heyetin, görüş ve önerileri incelediğini aktaran İmamoğlu, "İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi" dedi. İmamoğlu, gelen öneriler ve yorumları şu şekilde sıraladı:

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Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.