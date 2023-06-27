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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan Yanardağ'ı sahiplendi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan Yanardağ'ı sahiplendi

Yeniakit Publisher
2023-06-27 20:01:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan Yanardağ'ı sahiplendi

Seçimlerde terör örgütü PKK'nın açıktan destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Abdullah Öcalan hakkındaki skandal açıklamalarının ardından tutuklanan fondaş gazeteci Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı ve bebek katili Öcalan'a canlı yayında övgü dolu sözler sarf eden ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş gazeteci Merdan Yanardağ, teröristbaşı Öcalan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşını öven yanardağ'a sahip çıkarak serbest bırakılmasını istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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