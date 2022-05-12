Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? Partisinin vekillerine 'Canan Kaftancıoğlu' emri verdi
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararından sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine, "Derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." emri verdi.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, millet tarafından seçilen vekillerine, "Derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." emri verdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.
Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
Tek adam emri verdi!
Kaftancıoğlu hakkındaki karardan sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." talimatı verdi.
Kılıçdaroğlu'nun provokatif paylaşımı sonrasında bazı CHP'li vekillerin İstanbul İl Başkanlığı binası önüne doğru yola çıktığı öğrenilirken, CHP Genel Başkanı'nın ne peşinde olduğu ilerleyen saatlerde ortaya çıkacak.