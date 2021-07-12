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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Beni niye sattınız?" sorusuna cevap verdi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Beni niye sattınız?" sorusuna cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Beni niye sattınız?" sözlerine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:54:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Beni niye sattınız?" sorusuna cevap verdi

Geçtiğimiz hafta partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İnce o açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Çok oy almamı istemiyorlar. Para harcamadılar. Devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar, kasada tuttular. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. Beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız? Neden sistemi çökerttiniz?"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan İnce'nin olay sözleri sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine konuştu.

CHP lideri röportajında kendisine sorulan "Muharrem İnce, 'Benim afişlerimi dağıtmadılar, Hazine’den aldıkları parayı harcadılar, oy vermediler' dedi, 'Neden beni sattınız' diye sordu. Sattınız mı?" sorusuna "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de örfünde, âdetinde de bu yoktur. Bu kadar!" cevabını verdi.

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