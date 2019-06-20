Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükkaya ve CHP adayının otel görüşmesini değerlendirdi: Ahlaki değil

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda CHP adayı İle İsmail Küçükkaya'nın program öncesindeki otel görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Görüntülerin basına yansıması ahlaki değil." diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanların izlenmesi ve dinlenmesi olaylarına baskı rejimlerinde rastlanır." ifadesini kullandı.

'Görüntülerin servis edilmesi ahlaki değil'

Deniz Baykal'a düzenlenen kaset operasyonu sonrasında 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu; yapılan görüşmenin programın tarafsızlık ilkesine ilişkin ahlaki boyutuna değinmezken, kamera kaydındaki görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan demokrasi açısından vahim bir şey. Bir otelden alınan kameralarla toplumun önüne çıkıp, olanları anlatmak ahlaki değil. Devletin istihbaratının bir bölümü siyasal iktidara hizmet ediyor." şeklinde konuştu.

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17-25 Aralık Operasyonu'nda FETÖ istihbaratının hazırladığı montaj kasetleri kamuoyuna dinleterek anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti.

"İnsanların izlenmesi ve dinlenmesi olaylarına daha çok baskı rejimlerinde rastlanır. İki açıdan bakmak gerekir. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder bir konumdalar. Çünkü güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerin orada korunması lazım. İkincisi ise devletin istihbarat kanadının bir bölümünün siyasal iktidara çalışmış olması. İsmail bey önceden açıklama yaparak iki tarafla da görüşeceğini söyledi. Bir tarafla telefonla görüştüğünde biz ona neden Yıldırım ile görüştün demedik ki."