0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükkaya ve CHP adayının otel görüşmesini değerlendirdi: Ahlaki değil

Deniz Baykal'a yapılan kaset operasyonuyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV Moderatörü İsmail Küçükkaya ile CHP'li adayın otel buluşmasına ilişkin; "İnsanların izlenmesi ve dinlenmesi olaylarına baskı rejimlerinde rastlanır. Görüntülerin ortaya çıkması ahlaki değil." dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:50

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda CHP adayı İle İsmail Küçükkaya'nın program öncesindeki otel görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Görüntülerin basına yansıması ahlaki değil." diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanların izlenmesi ve dinlenmesi olaylarına baskı rejimlerinde rastlanır." ifadesini kullandı.

'Görüntülerin servis edilmesi ahlaki değil'

Deniz Baykal'a düzenlenen kaset operasyonu sonrasında 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu; yapılan görüşmenin programın tarafsızlık ilkesine ilişkin ahlaki boyutuna değinmezken, kamera kaydındaki görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan demokrasi açısından vahim bir şey. Bir otelden alınan kameralarla toplumun önüne çıkıp, olanları anlatmak ahlaki değil. Devletin istihbaratının bir bölümü siyasal iktidara hizmet ediyor." şeklinde konuştu.

CHP'li adayın ev arkadaşı Fatih Portakal, orayı suçladı: Sizde vicdan yok mu?

17-25 Aralık Operasyonu'nda FETÖ istihbaratının hazırladığı montaj kasetleri kamuoyuna dinleterek anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti.

"İnsanların izlenmesi ve dinlenmesi olaylarına daha çok baskı rejimlerinde rastlanır. İki açıdan bakmak gerekir. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder bir konumdalar. Çünkü güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerin orada korunması lazım. İkincisi ise devletin istihbarat kanadının bir bölümünün siyasal iktidara çalışmış olması. İsmail bey önceden açıklama yaparak iki tarafla da görüşeceğini söyledi. Bir tarafla telefonla görüştüğünde biz ona neden Yıldırım ile görüştün demedik ki."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:50
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    1. Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    2. Beykoz'da bisikletli ulaşım dönemi
    3. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    4. Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    5. CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti..
    6. İşçinin ölümünün ardından 2 tutuklama
    7. Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükkaya ve CHP..
    8. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    9. Netanyahu uluslararası toplumu..
    10. Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim..
    11. Bakan Kasapoğlu, yaz spor okulu..
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. Beşiktaş, Umut Meraş transferini..
    14. GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz..
    15. Honduras’taki hükümet karşıtı..
    16. "AA günde 13 dilde 2 bin haber ile..
    17. Trump’tan İran’a yanıt: "Cevabımızı..
    18. Tartışmada silah sesleri yükseldi
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Dünya..
    20. Bakan Selçuk: 4 bin 321 kişi alacağız
    21. Ampute Milli Takımı, Kırşehir’de şov..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Kangal’da çatışma: 3 yaralı
    24. Suriye sınırında yangın
    25. "BM Genel Sekreteri Guterres,..
    26. Bakan Soylu duyurdu: Otobüsten..
    27. Kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı,..
    28. Geleneksel sporlar gençlere anlatıldı
    29. Elazığ’da kuvvetli yağış sonrası kriz..
    30. Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"