Kemal Kılıçdaroğlu: Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik, bunu açıklıkla kabul etmek lazım. Keşke 24 Haziran akşamı iyi bir sınav verebilseydik bu küskünlük de olmasaydı. Eğer bir kusur ve kabahat varsa o kusur ve kabahat bizim" dedi.

Kılıçdaroğlu, küskün seçmenlerle ilgili olarak "Seçmen kırgınsa mutlaka haklı tarafı vardır" yorumunu yaptı.

'KİMİN KAZANMA İHTİMALİ VARSA ONU ADAY GÖSTERECEĞİZ'

"Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce'nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."

'YERELDE İTTİFAK YASA DIŞI BİR OLAY'

Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Saadet Partisi ile ittifakla ilgili soruya, "Genel seçimlerde ittifak hukuki bir alt yapıya bağlı, yasası var ama yerelde ittifak yasa dışı bir olay. Ancak dirsek teması kurabilirsiniz. Bu da büyük ölçüde illerde olur. Gerekirse, “Biz, şöyle bir aday çıkarıyoruz, belediye meclis üyelerimiz şunlar…” denilir, diğer siyasi partilerin seçmenlerinin karşısına öyle çıkılır. Dediğim gibi yerelin kendi atmosferinde çözülmesi gereken bir olay." cevabını verdi.