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Sosyal Medya Kemal Kılıçdaroğlu Kim Milyoner Olmak İster'e katılırsa! İşte paylaşım rekoru kıran o video...
Sosyal Medya

Kemal Kılıçdaroğlu Kim Milyoner Olmak İster'e katılırsa! İşte paylaşım rekoru kıran o video...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 14:59:00 - 2023-06-07 15:10:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı ile kurgulanan videosu sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Kariyerinin 13. seçim mağlubiyetini yaşayıp hiçbir olmamış gibi davranmayı sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada da alay konusu oldu.

Bir videoda Kılıçdaroğlu, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılmış gibi kurgu yapıldı.

İzleyenleri gülümseten video günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

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