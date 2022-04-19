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Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda muhalefette ismi sık sık geçtiği için aralarında kimi zaman kameralara da yansıyan çekişmelerin yaşandığı İmamoğlu'nu gözden çıkaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu Erdoğan'a ayak uyduruyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi zamları en aza indiriyor

ABD, Almanya başta olmak üzere dünya üzerinde yaşanan enflasyon artışı, zamları da beraberinde getirdi. Pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının etkisini göstermesiyle yaşanan tedarik sıkıntısıyla birlikte, petrolün varil fiyatındaki artışın akaryakıta etkisi Türkiye’ye de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KDV indirimleri ve birçok müdahalesi ile dünya genelinde mallara, üst düzeyden yapılan zam Türkiye’ye en az şekilde yansıtılmaya çalışılsa da CHP başta olmak üzere muhalefet partileri itiraz ederek yaygara koparmaya çalışıyor.

Dünya üzerinde yapılan zamları görmezden gelerek Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da laf dokundurdu.

İmamoğlu'nu gözden çıkardı

"Dünyanın zammını yapıyorsun, milleti perişan ediyorsun, belediye başkanı ayak uydurmak istiyor, kıyameti koparıyorsun.” diyen Kılıçdaroğlu, zaten cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çekişme içinde olduğu Ekrem İmamoğlu’nu gözden çıkardı.

Millet İttifakı’nda adı sık sık Kılıçdaroğlu’nun önüne geçen İmamoğlu için, ‘Bireysel başarısı değil’ diyerek eleştiren, İngiliz Büyükelçi ile balık restoranında yapılan görüşmeden haberi olduğunu söyleyerek İmamoğlu’nu yalanlayıp medyanın önünde rezil rüsva eden Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı’nı bu kez de Erdoğan’a ayak uydurmakla suçladı.

Erdoğan ile İmamoğlu'nu kıyasladı!

Oysa dünya genelinde yüzde 50 zam gelen mala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle yüzde 20 zam yapıldığında itiraz eden CHP'liler, İBB'de yüzde 50 zam yapıp bir yandan da Erdoğan ile İmamoğlu'nu aynı kefeye koyarak, parti içi tartışmada kendilerine malzeme çıkarıyor.