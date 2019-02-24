0553 313 94 23

Kemal Kılıç: “Düşme potasının sıcaklığını hissetme konumuna geldik”

Giresunspor, Spor Toto 1.

24 Şubat 2019 Pazar 16:27
Kemal Kılıç: “Düşme potasının sıcaklığını hissetme konumuna geldik”

Giresunspor, Spor Toto 1.lig’in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.


Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Kemal Kılıç, alınan sonuçla Giresunspor’un artık düşme potasının sıcaklığını hissetmeye başladığını söyledi.


Değerlendirmesine ’ne kadar üzgün olduğumuzu anlatmak zor’ diyerek başlayan Kılıç, “Şu anda düşme potasında çok o sıcaklığı bütün bedenimizde hissedecek bir konuma geldik. Dolayısıyla herkesten özür dilememiz gerekiyor. Ne yaparsanız yapın bu sonuçları değiştirmek için kazanmanız gerekiyor. Son iki haftada iyi oyunlar oynadık ama ne olursa olsun kazanmak durumunda olan bir takımız. Herkes her takım bir şekilde o çemberi kırıp çıktılar bir tek biz yapamadık gibi bir tablo var” dedi.


Takımda son vuruşların beceriksiz ve kötü olduğunu ifade eden Kelam Kılıç, “Son bölümlerde büyük gayret sarf etti oyuncularımız, yanlış oynamamıza rağmen topu üçünü bölgeye kadar getirmemizin dışında orada ki sonlandırma ve vuruş bölümleri beceriksiz ve kötüydü” şeklinde konuştu.



“Artık maç kazanmamız gerekiyor”


Altay’ın 70 dakikadan daha fazla bir süre 10 kişi mücadele ettiğini hatırlatan Kılıç, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:


“Kazanan takımı şiddetle kutlamak gerekiyor çünkü 70 dakikadan daha fazla eksik oynamak ağır sahada müthiş bir olay kendilerini kutluyorum. Kazandıkları iki golü de 10 kişiyken attılar ayrıca tebrik etmeyi hak ediyorlar. Takımımızın yeri gerçekten bu değil, Giresunspor camiasının yeri bu değil. Artık maç kazanmamız gerekiyor hatta üst üste kazanmamız gerekiyor ki bu girdapta, şu anda içinde bulunduğumuz korkunç ismini dahi anmak istemiyorum şeyden çıkmamız gerekiyor.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
    1. İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
    2. Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi..
    3. Erciş Belediye, grup şampiyonu oldu
    4. Bakan Kurum: "5 yılda 1,5 milyon..
    5. Kapadokya’da bugün 3 kaçak yapı daha..
    6. Yarın okullar tatil mi Kar tatili olan..
    7. Intermittent fasting: Aralıklı beslenme
    8. "Proje olmadan insanların önüne..
    9. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    10. Çorum'da otomobil evin bahçesine..
    11. Başkan adayı Yazıcı seçim..
    12. Yılport Samsunspor - İnegölspor..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Son dakika golü sonrası baygınlık..
    15. KKTC'de ikinci kattan düşen Türk işçi..
    16. Bakan Turhan: “Bu seçim Recep Tayyip..
    17. Yenipazar’da muhtar adaylarının yarışı
    18. Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak..
    19. Antalya Bisiklet Turu
    20. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininde..
    21. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    22. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    23. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    24. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    25. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    26. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    27. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    28. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    29. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    30. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?