Kemal Kılıç: “Düşme potasının sıcaklığını hissetme konumuna geldik”

Giresunspor, Spor Toto 1.lig’in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Kemal Kılıç, alınan sonuçla Giresunspor’un artık düşme potasının sıcaklığını hissetmeye başladığını söyledi.

Değerlendirmesine ’ne kadar üzgün olduğumuzu anlatmak zor’ diyerek başlayan Kılıç, “Şu anda düşme potasında çok o sıcaklığı bütün bedenimizde hissedecek bir konuma geldik. Dolayısıyla herkesten özür dilememiz gerekiyor. Ne yaparsanız yapın bu sonuçları değiştirmek için kazanmanız gerekiyor. Son iki haftada iyi oyunlar oynadık ama ne olursa olsun kazanmak durumunda olan bir takımız. Herkes her takım bir şekilde o çemberi kırıp çıktılar bir tek biz yapamadık gibi bir tablo var” dedi.

Takımda son vuruşların beceriksiz ve kötü olduğunu ifade eden Kelam Kılıç, “Son bölümlerde büyük gayret sarf etti oyuncularımız, yanlış oynamamıza rağmen topu üçünü bölgeye kadar getirmemizin dışında orada ki sonlandırma ve vuruş bölümleri beceriksiz ve kötüydü” şeklinde konuştu.

“Artık maç kazanmamız gerekiyor”

Altay’ın 70 dakikadan daha fazla bir süre 10 kişi mücadele ettiğini hatırlatan Kılıç, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Kazanan takımı şiddetle kutlamak gerekiyor çünkü 70 dakikadan daha fazla eksik oynamak ağır sahada müthiş bir olay kendilerini kutluyorum. Kazandıkları iki golü de 10 kişiyken attılar ayrıca tebrik etmeyi hak ediyorlar. Takımımızın yeri gerçekten bu değil, Giresunspor camiasının yeri bu değil. Artık maç kazanmamız gerekiyor hatta üst üste kazanmamız gerekiyor ki bu girdapta, şu anda içinde bulunduğumuz korkunç ismini dahi anmak istemiyorum şeyden çıkmamız gerekiyor.”