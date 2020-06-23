Kemal Deniz Bozkurt kimdir nerelidir? Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt hayatı biyografisi
İstanbul’da etkili olan yağış Esenyurt’u yıktı geçti. Sağışın vurduğu Esenyurt’ta 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak adayı olarak CHP eski ilçe başkanı Kemal Deniz Bozkurt, seçildi. Peki Kemal Deniz Bozkurt kimdir nerelidir? Kemal Deniz Bozkurt hayatı biyografisi.
Kemal Deniz Bozkurt kimdir? 1965 yılında Ardahan'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu.15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü görevini yürüttü ve 1985 yılından itibaren aktif siyasete katıldı.
2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem milletvekili adayı oldu.
Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevine geldi.