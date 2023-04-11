Kemal Bey soğanın cücüğünü kime verdi! Öylece kalakaldılar

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, eline 'güççük' bir soğan alıp kamera karşısına geçerek ajitasyon yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir ayar verdi.

"Bu Kemal Bey hakikaten çok komik bir adam. Komik, tuhaf, itici... Güççük bir soğanın arkasına gizlenebileceğini düşünüyor. Ya da milletin, o güççücük soğanın arkasında saklanan kendisini göremeyeceğini zannediyor" ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"Eline 'güççük' bir soğan alıp kamera karşısına geçmiş. Yüzünde de son derece rahatsız edici bir bıyık altı gülümsemesi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Benim sevgili vatandaşlarım'...

Ne var?

'Asıl gündemimiz bu'!

Neymiş o?

Kemal Bey'in elinde tutup kameraya doğru uzattığı güççük bir soğan.

Evet soğan!

Kemal Bey 'bakın bir daha ifade edeyim vatandaşın asıl gündemi bu' diye tekrarlayarak çift dikiş attı.

Gündemimiz soğan!

Öteye, beriye bakmayın. Erdoğan sizi kandırıyor, gündemimiz soğan!

Erdoğan'ı seçerseniz soğanın fiyatı yüz lira olur!

Bu Kemal Bey hakikaten çok komik bir adam. Komik, tuhaf, itici...

Güççük bir soğanın arkasına gizlenebileceğini düşünüyor.

Ya da milletin, o güççücük soğanın arkasında saklanan kendisini göremeyeceğini zannediyor.

Deve kuşu misali.

'Bırakın her şeyi, soğana odaklanın' diyor.

CHP el değiştirmiş...

FETÖ'cüsü, PKK'lısı sevinçten halaya durmuş...

Kandil'e, Pensilvanya'ya umut olmuş...

CHP'liler, Atatürkçüler liste dışı kalmış...

Kahraman silahlı kuvvetlerimize 'çocuk katili' diye iftira atanlar seçilecek yerlerden listelere konulmuş...

FETÖ muhipleri CHP listelerinde başköşeye kurulmuş...

Gelin görün ki Kemal Bey'in asıl gündemi soğan!

Dahası beyimiz şöyle diyor:

'PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar'!

Kanmayın asıl gündemimiz soğan!

Tamı tamına, noktasına virgülüne böyle diyor.

Kemal Bey'in hiç utanması yok.

PKK'sın siyasi uzantısı HDP'yle iş tutan sanki başkası. 'Özerklik de özerklik' diyen sanki başkası. Tüm KHK'lıları affedeceğini söyleyen sanki başkası. Ama gündem soğan!

Erdoğan bir daha seçilirse soğan yüz lira olurmuş.

Yiğit kuru soğana muhtaç olurmuş.

Bu zihniyet iktidara gelse soğan ekecek tarla bulamazsınız.

CHP yandaşı yazar çizer tayfasının gündemi de Sadullah Ergin!

Biri soğan diye bağırıyor, öbürü Sadullah!

CHP'de isyan çıkmış, deve dişi gibi isimler liste dışı kalmış, yerlerine PKK seviciler, FETÖ seviciler gelmiş kimin umurunda.

Soğan da soğan.

Kemal Bey diyor ki 'az kaldı iktidara geldiğimizde soğanı ucuza yiyeceksiniz'.

Bir aya kalmaz yeni mahsul çıkar Kemal Bey dert etmeyin siz. Ucuzlar seçime kalmadan.

Bırak sen soğanı da kahraman askerlerimize 'çocuk katili' diyen o kadını nasıl vekil adayı yaparsın ondan haber ver.

Ve onun gibi onlarcasını?

Birileri de dümenden Sadullah Ergin'le uğraşıyor.

Yersen.

İsteyene soğan, dileyene Sadullah.

Bu arada sevgili Atatürkçü kardeşlerim, ulusalcılar, Kemalistler, milliyetçiler...

Sahi Kemal Bey sizi niye liste dışı bıraktı?

Kemal Bey soğanın cücüğünü kime yedirdi?"