Kemal Bayındır kimdir İYİ Parti Gaziantep adayı Kemal Bayındır mı?

CHP ile İYİ Parti bir çok il ve ilçede anlaşmaya vardı. Anlaşmaya varılan iller arasında Gaziantep de yer aldı. CHP Gaziantep’de aday çıkarmayıp İYİ Parti’nin adayı desteklenecek. Antep’in İYİ Parti’de kalmasıyla birlikte gözler İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayına çevrildi. İYİ Parti Gaziantep belediye başkan adayı Kemal Bayındır mı? İşte Kemal Bayındır biyografisi…

İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir belediye başkan adayı için kolları sıvadı. Gaziantep’in tanınmış doktorlarından Bayındır Hastanesi sahibi Kemal Bayındır’a İYİ Parti’den teklif gittiği öğrenildi. Kemal Bayındır da İYİ Parti’nin bu teklifini doğrulayarak, “Benimle görüştüler. Elbette bu tekliften onur duyarım. Kısmetse olur.” İfadesini kullandı.

Kemal Bayındır kimdir?

Akademik Ünvan: Kadın Hastalıkları ve Doğum (Yönetim Kurulu Başkanı)

Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 1982

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 1982