Göklere damga vuran efsaneler: I. Dünya Savaşı’ndan F-14 Tomcat’e en iyi 5 savaş uçağı

4. F-117 NİGHTHAWK: TARİHİN İLK HAYALET UÇAĞI: 20. yüzyılın en etkileyici görünümlü savaş uçaklarından biri, tarihin ilk gizli, yani “stealth” uçağı olan F-117 Nighthawk oldu. Yeni geliştirilen hayalet teknolojisini kullandığı için, F-117'nin benzersiz ve havalı bir tasarıma ihtiyacı vardı. F-117, Vietnam Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin füze savunma sistemlerindeki gelişmelere bir yanıt olarak tasarlandı. 1980'lerin sonlarında tanıtılan F-117, düşük radar kesit alanı gerektirdiği için çok yönlü ve köşeli bir tasarıma sahipti. Tasarımındaki neredeyse her bir öge, bir gözlemci dışında hiçbir şeye görünmez kalmasını sağlamak amacıyla bilinçli olarak seçildi ve bu durum uçağın benzersiz güzelliğine büyük katkı sağladı. Büyük bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan bu jetten sadece 59 adet üretildi. İlk olarak 1989'da Panama'daki operasyonlarda ve daha sonra Körfez Savaşı'nda muharebede kullanılan F-117 filosu, 2006 yılında Kongre kararıyla kapatıldı ve ihtiyaç duyulması halinde geri çağrılmak üzere muhafaza ediliyor.