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Gündem Kekliği düz ovada avladılar! 63 bin lira ceza yediler
Gündem

Kekliği düz ovada avladılar! 63 bin lira ceza yediler

Yeniakit Publisher
2024-04-28 11:08:00 -
Kekliği düz ovada avladılar! 63 bin lira ceza yediler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye, 63 bin lira idari para cezası kesildi. Keklikler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Süphan Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki Aygır Gölü köyü civarında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

2 kişinin bulunduğu araçta kafes sistemi ile avlanan 8 keklik, 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve bir gizlenme örtüsü ele geçirilirken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye de tazminat cezası ile 63 bin lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan 8 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yaşam alanlarına bırakılırken, kaçak avcılık yapanlara yönelik denetimlerin ise süreceği belirtildi.

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