Kekik tam bir şifa kaynağı

Kekik tıbbî olarak, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, güçlendirici, ferahlatıcı, immun sistemi takviye edici, dezenfekte edici ve hazmı kolaylaştırıcı özelliklere sahip.. Batı dünyasında "fakirlerin antibiyotiği" olarak biliniyor. Kekik, yurdumuzda son derece bol.. Mikroskopla bakıldığında, yaprağının zemininde kekik yağını salgılayan bezler görülür. Dallarının ucunda küre şekilli, hoş kokulu, koyu erguvan veya açık kırmızı renkte çiçekleri vardır. Haziran-Eylül ayları arası çiçek açar. Meyvelerinin içinde küçük, yuvarlak tohumlar bulunur.

Akdeniz'e has bir bitki olan kekiğe, tarla kenarlarında, yol ve orman kıyılarında, kayalık arazilerin kurak ve güneşli bölgelerinde rastlanır. Yaprak ve çiçekleri koparılır ve havadar bir yerde ya kurutulur, ya da kekik suyu ve yağı yapılmak üzere işlenir.

Kekik, Eski Mısırlılarda mumyalama işleminde mantar ve bakteri gibi mikroorganizma üremesine karşı kullanılırmış. Araştırmalarda, kekiğin yaprak ve çiçeklerinde timol, simol, karkavoldan oluşan yüksek miktarda uçucu yağ, ayrıca saponin, fenolik bileşikler (acı madde), demir ve kalsiyum tuzları bulunduğu tespit edilmiştir.