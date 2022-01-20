Kekik çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Yemeklerimizi lezzetlendiren kekik sağlığımıza da birçok fayda sağlar. Oldukça farklı çeşitli türleri bulunan kekik; Thymus, Satureja, Origanum, Coridothymus Thymbra, adlarında genel bir şekilde ifade edilir.

Sağlık açısından çok büyük faydalar yüklenen kekik; özellikle baharat olarak et ve balık gibi birçok yemek için kullanılmaktadır. Peki kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı nasıl hazırlanır?

Kekik çayının faydaları nelerdir?

Öksürük ve tıkanıklığa iyi gelir. Solunum yolu enfeksiyonlarını azaltır.

Anti enflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Vertigo, kulak çınlaması, zona ve hepatit gibi birçok hastalığın hafifletilmesine yardımcı olur.

Vücuttaki stresin azaltılmasına destek olur.

İştahı baskılar. Metabolizma hızını arttırır, yağ yakma sürecine destek olur.

Menstrüel krampları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Adet ağrılarını ve ruh hali değişimlerini iyileştirmeye destek olur.

C vitamini bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir.

Grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıkların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Kekik çayı beyindeki odaklanma ve hafıza merkezini geliştirir.

Kabızlık, şişkinlik, mide bulantısı gibi problemlere karşı iyi gelir.

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkilidir. Mide ağrılarını arttırır.

Düzenli tüketilirse toksinlerin vücuttan atılmasına destek olur.

Cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Cilt çatlakları, cilt lekeleri ve egzamaya karşı etkilidir.

Kekik çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Kekik çayı bronşları açar, astımdan bronşite kadar birçok hastalık üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. Öksürük, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklarda çok etkilidir. Bağırsak yolunda bulunan mukozayı ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra yaşanan şişkinliği önler. Yemekten sonra içeceğiniz bir fincan kekik çayı hazımsızlık yaşamanızın önüne geçecektir.

Bacaklarda hissedilen romatizma ağrıları yaşıyorsanız kekik çayı kas kasılmalarını engelleyecek ve ağrılarınızın hafiflemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kekik çayı burkulmalara da iyi gelmektedir.

Kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayı yapmak için 2-3 dal taze kekik dalı veya 1 tatlı kaşığı kuru kekik kullanabilirsiniz. Bir fincan su kaynatın. Kaynar suyun içerisine taze kekik dalı veya kuru kekik (ikisinden biri) atın ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Demlenen çayı süzdükten sonra bal ile tatlandırabilirsiniz.

Kekik çayı günde kaç fincan içilir?

Kekik çayını günde en fazla 2 fincan olacak şekilde içebilirsiniz. Bu doz haftada 5 fincanı geçmemelidir. Kekik çayını içerken bazı günler ara vermeyi unutmayın.

Kekik çayı hamilelikte içilir mi?

Kekik çayı, bazı bünyelerde alerjiye neden olabilir. Hamileler ve emziren anneler diğer bitki çaylarında olduğu gibi, kekik çayını içmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır. Doktorun onay vermediği ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kekik çayı ile zayıflama

Kekik çayı iştahı baskılayan bir içecektir. Aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olur. Bu yüzden kekik çayı ile zayıflamak mümkündür. Ancak iştahı baskılamak için, kekik çayının yemeklerden 1 saat önce tüketilmesi önerilir. Kekik çayıyla zayıflamak tek başına yeterli değildir ve kişinin metabolizmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kekik çayı ve doğru bir diyet programı ile ayda 3 kilo verebilirsiniz. Bu kilo aydan aya artış gösterebilir. Doğru ve sağlıklı kilo vermek için mutlaka bir diyetisyenden yardım alın.

Kekik çayı depresyona iyi gelir mi?

Kekik çayı depresyonu önlüyor!

Kekik çayı, diğer birçok bitki çayı rahatlatıcı bir etkiye sahip. Depresyona neden olabilecek olumsuz düşünceleri insan zihninden uzaklaştırmaktadır. Bununla birlikte anksiyete bozukluğuna varan kaygıların azalmasına vesile olarak kişilerin çok daha mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamaktadır.

Kekik yağının faydaları

İltihap ile savaşır

Kanserle mücadele eder

Kemik ağrılarına iyi gelir

Solunum yollarını düzenler

Doğal bir ağrı kesicidir

Bağırsak hareketlerini hızlandırır

İdrar söktürücüdür

Boğaz ağrısına iyi gelir

Kekik nedir?

Kekik otu ballıbabagiller familyasından, güneşli yerleri seven, genellikle çorak topraklarda yetişen çok yıllık bir bitkidir.

Kekik nerelerde kullanılır?

Eşsiz kokusu ve lezzetiyle sebze yemeklerine güzel aroma ve tat verir. Et yemeklerine de oldukça yakışan kekik özellikle etleri marine etmek için kullanılır. Salatalarda, salata sosu olarak da tercih edilen kekik salatalara güzel tat verir. Aynı zamanda çorbalarda, kavurmalarda ve kızartmalarda da kullanılabilir.