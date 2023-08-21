Kekik: Beyne direk etki ediyor, Beyin anevrizmasıyla savaşıyor! Kekik çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Günümüzde hafıza problemleri sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Yoğun iş temposu, stres, uyku düzensizliği gibi faktörler yok oluyor! Manganez, kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum ve omega 3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynak olan kekik, Özellikle beyin gelişimi için olmazsa olmaz omega-3 kaynağıdır.

Kekiğin Faydaları Nelerdir?

A, C, E, K, B6 vitaminlerini de bulundurmaktadır.

Özellikle idrar yolları hastalıklarına karşı birebirdir.

Ayrıca böbreklerde oluşan taşları parçalama da ve düşürme de faydalıdır.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor.

Hazmı kolaylaştırıyor.

İştah açıcı özelliği de bulunmaktadır.

Mide sorunlarına karşı da çok faydalıdır.

Ayrıca gözü ve kalbi de kuvvetlendirir.

Özellikle düzenli olarak kullanımda görme gücünü ve kuvvetini artırıyor.

Bağırsaklarda oluşan kurtları da düşürür.

Fiziki ve ruhi bitkinliğe karşı da çok faydalıdır.

Kasık ağrılarına da iyi gelir.

Özellikle iştah açıcı da özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca ter ve ağız kokusunu da gidericidir.

Uykusuzluğa karşı da çok faydalıdır.

Kekik yağı özellikle baş ağrısına, karın ağrılarına, mide kramplarına iyi gelir.

Göğse ve sırta sürüldüğü zaman öksürüğe, astıma, bronşite ve boğmacaya da iyi gelir.

Sara hastalığına karşı da çok faydalıdır.

Kansızlık yani anemi hastalığına karşıda etkilidir.

Kekik tohumu öğütülüp bir bezle basura konursa basur küçülür ve yok olur.

Solunum yolu rahatsızlarını tedavi eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Adet gecikmesini engeller.

Egzama gibi ciltte oluşan hastalıkların iyileşmesini sağlar.

Kan basıncını düşürür ve yüksek tansiyonu önler.

Kabızlığı ve şişkinliği önleyici özelliği de bulunmaktadır.

Uykusuzluk sorununu da giderir.

Romatizma ağrılarına da iyi gelmektedir.

Cilt problemlerine karşı da iyi gelir.

Diş eti hastalıklarına da iyi geliyor.

Mide de biriken kötü gazların atılmasını da sağlar.

Vücuttaki bakterilerle de savaşır.

Kanserle savaşıyor, kanser hücrelerini yok ediyor.

Kekik nelere iyi gelir?

Antiviral özelliği sayesinde vücuttaki mikrobiyal yükü azaltabilen kekik çayı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit, haşimato, lupus, vertigo, kulak çınlaması ve multipl skleroz gibi hastalıklarla savaşta destek olur.

Kekiğin yan etkileri var mı?

Kekiğin Zararları

Kekiğin aşırı tüketimi tavsiye edilmemektedir. Aşırı kekik tüketildiğinde midede bulantı ve ishal gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Kronik rahatsızlığı olduğu için düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin kekik tüketimine dikkat edilmelidir.

Kekik ve limon neye iyi gelir?

Boğaz ağrısına iyi gelir ve öksürüğü engeller. Vücutta bulunan bakterilerle savaşarak antibiyotik görevi görür. Gaz ve şişkinlik şikâyetlerini en aza indirir. A, C ve E vitamini taşıdığından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlığın korunması noktasında önemli bir görev üstlenir.

Kekiğin Kullanımı Nasıldır?

En çok baharat olarak kullanılır.

Yapraklarından çayı da yapılmaktadır.

Öğütülmüş haline kullanılmaktadır.

Her gün kekik çayı içilir mi?

Ayrıca kekik çayı devamlı olarak tüketilmemelidir. Kekik çayı aşırı tüketildiğinde çeşitli yan etkilere neden olabilir. Tüketim öncesinde uzmanlara mutlaka danışılmalıdır.

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