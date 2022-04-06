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Aktüel Kefken nerede? Kefken hangi ile bağlı?
Aktüel

Kefken nerede? Kefken hangi ile bağlı?

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken kara sularımızda üçünçü kez bir mayın tespit edildi. Kefken açıklarında tespit edilen mayınla ilgili açıklama geldi. Bu olayın ardından pek çok kişi 'Kefken nerede?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 14:18:00 -
Kefken nerede? Kefken hangi ile bağlı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir'” denildi. Daha önce de İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında mayın tespit edilmişti. Peki, Kefken nerede?

Kefken nerede? Kefken hangi ile bağlı?

Kefken, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı bir mahalledir.  İstanbul, İzmit ve Sakarya’ya çok yakın olması sebebiyle yazın günübirlik deniz tatili yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

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