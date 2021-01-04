Kefirin sağlığa yararları nelerdir? Kuzey Kafkasya’da yüzlerce yıldır sağlık ve şifa kaynağı olarak tüketilen kefir tam bir vitamin ve minarel deposu. Peki, kefir bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

Kefirin faydaları nedir? | Kefir neye iyi gelir?

Kefir; B12 vitamini, K2 vitamini, folik asit, probiyotik, magnezyum ve kalsiyum içerir.

İçeriği sayesinde düzenli tüketildiğinde kefir bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefiri çocuklarınıza güvenle içerebilirsiniz. Özellikle okul çağı çocuklarının hastalıklara karşı direnci artmış olur. Geleneksel ekşi kefirlerin yanı sıra çocuklar için yumuşak içimli, meyveli kefirler de bulunuyor. Elbette evde kendi kefirinizi yapıp çocuğunuzun içeceğine meyve ekleyebilirsiniz.

Düzenli tüketildiğinde kefir sindirim sistemini rahatlatır, kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kolesterolü düşüren kefir ayrı zamanda tansiyonu da dengeler.

Kefir kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar kefirin kansere karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca kefir karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Kefir böbrek taşı ve safra taşı sorunlarının giderilmesi için son derece yararlıdır.

Uyku sorununa iyi gelen kefir cilt ve saçlar için de yararlıdır.

Kansızlık sorunu için güvenle kefir tüketebilirsiniz.

Düzenli kefir tüketenlerde migren ataklarının azaldığı belirtiliyor.