  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kefirin faydaları nedir? | Kefir neye iyi gelir?
Kadın - Aile

Kefirin faydaları nedir? | Kefir neye iyi gelir?

Kefir bağışıklığı güçlendirir mi? | Kuzey Kafkasya’da asırlardır tüketilen kefir sağlık için son derece yararlı bir içecek. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalıştığımız pandemi döneminde pek çok kişi kefir tüketmeye başladı. Peki, kefirin yararları nelerdir? | Kefir sağlığa faydalı mı? | Kefir bağışıklık sistemini güçlendirir mi? | Kefir neye yarar?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 00:42:00 -
Kefirin faydaları nedir? | Kefir neye iyi gelir?

Kefirin sağlığa yararları nelerdir? Kuzey Kafkasya’da yüzlerce yıldır sağlık ve şifa kaynağı olarak tüketilen kefir tam bir vitamin ve minarel deposu. Peki, kefir bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

Kefirin faydaları nedir? | Kefir neye iyi gelir?

Kefir; B12 vitamini, K2 vitamini, folik asit, probiyotik, magnezyum ve kalsiyum içerir.

İçeriği sayesinde düzenli tüketildiğinde kefir bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefiri çocuklarınıza güvenle içerebilirsiniz. Özellikle okul çağı çocuklarının hastalıklara karşı direnci artmış olur. Geleneksel ekşi kefirlerin yanı sıra çocuklar için yumuşak içimli, meyveli kefirler de bulunuyor. Elbette evde kendi kefirinizi yapıp çocuğunuzun içeceğine meyve ekleyebilirsiniz.

Düzenli tüketildiğinde kefir sindirim sistemini rahatlatır, kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Kolesterolü düşüren kefir ayrı zamanda tansiyonu da dengeler.

Kefir kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar kefirin kansere karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca kefir karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Kefir böbrek taşı ve safra taşı sorunlarının giderilmesi için son derece yararlıdır.

Uyku sorununa iyi gelen kefir cilt ve saçlar için de yararlıdır.

Kansızlık sorunu için güvenle kefir tüketebilirsiniz.

Düzenli kefir tüketenlerde migren ataklarının azaldığı belirtiliyor.

Dudak çatlağına ne iyi gelir?
Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Kadın - Aile

Dudak çatlağına ne iyi gelir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem
Gündem

İbo Show'a Ahmet Kaya tepkisi: Benim balık hafızalı ülkem

Tiyatrocu Rasim Öztekin, uğradığı silahlı saldırıdan yıllar sonra sağlığı düzelen ve yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'e ..
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)
Gündem

Yaslanın arkanıza, günün fıkrası geldi… Sürüne sürüne Uğur Dündar’ın önüne gelen para (!)

Doğruluğu bile belli olmayan tekil bir olay üzerinden Türkiye ekonomisini kötülemeye çalışan Uğur Dündar, fıkra niteliğinde bir “anısını” pa..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay