Kefil olduğu arkadaşı borcunu ödemeyince kendini vurdu Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde kefil olduğu arkadaşının borcunu ödememesi nedeniyle bunalıma giren adam intihar etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan G. (48), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.



Olay, İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Kefil olduğu kişi borcunu ödemeyince bunalıma girdiği iddia edilen Ramazan G., evinin yanındaki ahıra girip tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine ahıra giren aile fertleri, Ramazan G.'yi kanlar içinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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