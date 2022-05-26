Kedilerde mantar tedavisi: Kedilerde mantar enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer? Kedilerde mantar belirtileri

Kedilerde Mantar Hastalığı Nedir?

Kedilerde meydana gelen mantar enfeksiyonları ortamda bulunan mantar örneklerinin kedi tarafından solunması, yutulması ya da kedinin vücudunda açık bir çizik / yara varsa eğer bu yaradan içeri girmesi sonucunda ortaya çıkar.

Kendi sağlığımız kadar, birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızın sağlığı için de özenli olmalı ve meydana gelen rahatsızlıklarda tedavinin aksamaması için hızlı davranmalıyız. Evde en çok beslenen hayvanlardan biri olan kediler, hastalık kapma noktasında oldukça hassas bir bünyeye sahiptir. Kedilerde en çok görülen hastalık ise mantardır. Çevrede ve toprakta bolca bulunan mantarlar kediler dışkı yolu ile bulabilir. Özellikle hassas bir bağışıklık sistemi olan kedilerde mantar enfeksiyonu görülme ihtimali çok daha yüksektir.

Evlerimizin eşe kaynağı olan, sevimlilikleri ile hayatımıza eşlik eden kedilerin en çok karşılaştığı hastalık mantar enfeksiyonudur. Mantar enfeksiyonu her yaştan kediye bulaşabildiği gibi ırk ayrımı da göstermez. Sokak kedisinden cins kedilere kadar tüm kedilerde mantar enfeksiyonu görülebilir.

Kedilerde Mantar Enfeksiyonu Neden Olur?

Kedilerde mantar enfeksiyonuna sebep olan pek çok etken bulunur. Bunlardan en yaygın olanları arasında kedilerde meydana gelen açık yaralardır. Açık yaralar enfeksiyon kapmaya meyilli olduğu için burada oluşan mantar virüsleri hızlı bir şekilde vücuda giriş yapar. Bu mantar enfeksiyonunun bulaştığı yer ise kedinin dışkısı olabilir. Toprağa dışkısını yapan bir kedi topraktan mantar ile temas alabilir.

Kedilerde Mantar Nasıl Geçer?

Kedilerde meydana gelen mantar enfeksiyonları için genel olarak kullanılan tedavi yöntemi arasında merhemler, antifungal kremler ve ağız yolu ile alınan ilaçlar yer alır. Mantar enfeksiyonu kapsamında mayadan dolayı meydana gelen bir deri enfeksiyonu da oluşmuş ise burada mantar banyosu denilen bir tedavi yöntemi kullanılır. Kedilerde mantar tedavisi yapılırken kedi sahipleri de oldukça dikkatli davranmalıdır. Bu mantar enfeksiyonu insanlara da bulabilir. Bu süreçte kedilere tedavi yapılırken kedi sahipleri de mayadan dolayı medyana gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılan özel şampuanlar ile yıkanmalıdır. Bunun yanı sıra eğer bu tedavi yöntemleri işe yaramaz ise bu mantara bağlı farklı hastalıklarda meydana gelir. Uzun süre tedavisi yapılmayan mantar enfeksiyonu kedilerin derisinde kiste ve acılara sebep verebildiği için tedavisinin aksatılmamasına özen gösterilmelidir.

Kedilerde Mantar Belirtileri

Kedinizin bakımını her ne kadar önem verseniz bile bazı dönemlerde bağışıklık sistemleri düşebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde kedi beslenmelerine daha fazla özen gösterilmesi gerekir. Çünkü bu dönemde mantar enfeksiyonuna yakalanma riskleri ve diğer hastalıklara karşı daha duyarlı olma riskleri fazladır. Bu nedenle kedilerde mantar enfeksiyonu belirtileri nelerdir? gibi sorular sıklıkla sorulmaktadır.

1. Ciltte Kızarıklık

Kedilerin göz, burun çevresinde ve karın bölgesinde kızarıklıklar daha fazla görülür. Ayrıca kedinizi tararken, derilerinde kızarıklık gördüğünüz anda mantar enfeksiyonunu göz önüne alıp, hemen muayeneye götürmeniz tavsiye edilir. Kedilerin derilerinde oluşan kızarıklar, dostlarımızı rahatsız ederken, sürekli kaşınmalarına da neden olur.

2. Tüylerde Aşırı Dökülme

Dönem dönem kedilerde tüy dökülmesi görülür ve bu oldukça normal bir durumdur. Ancak kediniz her zamankinden daha fazla tüy döküyorsa mantar enfeksiyonunu mutlaka göz önüne alarak hemen bir veteriner hekime başvurmanız gerekebilir. Mantar enfeksiyonu nedeniyle kedilerde tüy dökülmeleri, bölgesel olarak daha fazla görülmektedir. Kedilerin kulak arkasında ve sırt bölgesinde tüyler daha sık dökülür.

3. Deride Pul Pul Dökülme

Daha çok ilerlemiş mantar enfeksiyonlarında deride pul pul dökülme gibi sorunlar gözlemlenebilir. Özellikle tüylerin döküldüğü bölgelerde deride pullanma, kızarıklık, sulanma ve kaşıntı gibi durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

4. Kedilerde Ortaya Çıkan Kötü Koku

Mantar enfeksiyonuna bağlı olarak, deride kötü kokular meydana gelebilir. Bu durumda kedilerin temizliğine dikkat etmeniz en önemli faktör olarak karşımıza çıkar.

5. Halsizlik

Mantar enfeksiyonları sadece deri bölgesini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda kedilerin bağışıklık sisteminin zayıflamasına da neden olur. Bağışıklık sistemi düşen kedilerde halsizlik, zayıflama ve sürekli uyuma gibi durumlar görülmektedir.

6. Kaşıntı

Mantar enfeksiyonunun getirdiği sorunlardan biri de kaşıntıdır. Deride kızarıklık ve pul pul dökülmeye bağlı olarak, kaşıntı görülür. Eğer kediniz sürekli olarak kaşınıyorsa ve kaşınılan bölgelerde kanama meydana geliyorsa mantar enfeksiyonları ilerlemiş olabilir. Bu nedenle hemen tedavi sürecinin başlatılmasında fayda vardır.

Kedilerde Mantar Enfeksiyonu İçin Aşı Gerekli mi?

Kedilerde mantar enfeksiyonu meydana geldiğinde ilk olarak mantar banyosu, merhemler ve antifugal içerikli kremler kullanılır. Eğer mantar enfeksiyonu geç fark edilmiş ve ilerleme olduysa burada veterinerler mantar enfeksiyonu için aşı yapmayı da tercih edebilir. Ancak genel olarak ilk dönemde fark edilen mantar enfeksiyonunda kremler ve ağız yoluyla alınan ilaçlar ile tedavi tercih edilmektedir.

Kedilere Mantar Nereden Bulaşır?

Kedilere mantar enfeksiyonu genel olarak topraktan dışkı yolu ile bulaşır. Kişiler genel olarak sokak kedilerinde bakımsızlıktan dolayı ortaya çıkan bir hastalık olarak kabul etse de evde beslenen kedilerde de mantar enfeksiyonu sıklıkla görülebilir. Mantarlar kedilerin soluması ile vücutlarına girebildiği gibi ciltlerinde meydana gelen açık yaralar üzerinden de vücuda girebilir.