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Kediler gibi uyanın

Sakın, gözlerinizi açar açmaz yataktan fırlamak gibi bir hata yapmayın. En doğrusu, kediler gibi uyanmak.

01 Ocak 2019 Salı 17:05
Kediler gibi uyanın


Yerinizden kalkmadan önce gerinin, dönün, esneyin, gevşeyin. Bu, tıpkı 100 metrelik bir koşuya hazırlanmak gibidir. Çünkü kaslarınız yeni güne ağır ağır hazırlanır, dolaşım sisteminiz harekete geçer. Kortizol hormonu sabahın ilk saatlerinde iç pilimizi şarj etmeye başlar ve sabahın 06:00’sı ile 08:00’i arası kandaki kortizol oranı en yüksek düzeye çıkar. İşte bu noktada cildin yenilenme işlemi sona ermiş, günlük koruma programı devreye girmiştir. Kortizol salgılamasının hızlandırılması için sabahları duşun altında hiç olmazsa 3 saniye boyunca serin suyu vücudunuzda hissedin. Bu suyla irkilin, canlanın, güne zinde ve güzel başlayın.

Uyurken yenileniyoruz

Cildimiz her gün 10 gram ölü deri hücresini atarak yenileniyor. Bunun gerçekleşebilmesi için, her akşam derimizin en üst tabakasındaki hücreler bölünmeye başlıyor. Uyku esnasında ise büyüme hormonunun artması ve stres hormonunun düşmesiyle birlikte bu reaksiyon hız kazanıyor. Gecenin sessizliği, bu işlev için en ideal ortam.. Çünkü şimdi ne güneş, ne rüzgar, ne de hareket ve stres karmaşık hücre bölünmesini engelleyemez. İşte bu yenilenme saatlerinde cildin, başta oksijen olmak üzere bir dizi besin maddesine ihtiyacı vardır. Alınan her solukta cilt, ihtiyacı olan oksijeni depolar. Onun için akşamları yatmadan önce yatak odası iyice havalandırılması faydalı. Hele ilerleyen yaşla birlikte cildin oksijen alımı güçleştiği için, 30 yaşından sonra havanın temiz olduğu ortamda uyumaya daha çok dikkat edilmesi gerekir.

Uyurken, özellikle de rüya görüldüğü saatlerde, vücut ısısının 2 derece artmasıyla birlikte, organizmamız bol miktarda sıvı üretiyor. Bu sebeple, sabahları uyandığımızda saçlarımız nemlenmiş ve şekilleri bozulmuş bir hal alıyor.

Yağ bezleri geceleri kendilerini yenilendiğinden, uyku sırasında yağ salgılanması genelde az.. Cildi kuru olanların gece yatarken cildine doğal nemlendirici kremler hazırlayıp sürmelerinde yarar var. Bunlar cildin bioritmine ayak uydurup, hücrelerin yenilenmeleri sırasında glikoz, vitamin ve oksijen gibi ihtiyaç duydukları maddelerle besler. Kesin olan bir nokta da, tüm maddelerin cilt tarafından gündüze oranla gece daha iyi emildiğidir.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:00
  1. kedi gibi uyanmak
  2. uykunun önemi
  3. cilt

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